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Доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза будет облегчён

18.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза будет облегчён

Облегчить доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза – одна из основных задач Евразийской экономической комиссии. Сейчас новая редакция проекта проходит публичное обсуждение

Документ позволит выработать единые подходы в регистрации лекарственных препаратов, а также облегчит взаимодействие государств-членов Евразийского Союза в сфере фармакологического надзора.

Ия Малкина, помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии: «Обновление правил обусловлено опытом безопасности лекарственных препаратов и выявления их неблагоприятного воздействия на человека. Новая редакция также учитывает обновление правил фармаконадзора Европейского Союза. Это позволит обеспечить сопряжение двух региональных систем и облегчит взаимный доступ лекарственных препаратов на Европейский и Евразийский фармацевтические рынки».

Также документ предусматривает изъятие низкокачественной медицинской продукции, которая может причинить вред здоровью человека. Обсуждение новой редакции проекта продлится до 24 марта. Если документ одобрят, он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.  

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Облегчить доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза – одна из основных задач Евразийской экономической комиссии. Сейчас новая редакция проекта проходит...
 
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