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Доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза будет облегчён
Источник материала: ОНТ
Облегчить доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза – одна из основных задач Евразийской экономической комиссии. Сейчас новая редакция проекта проходит публичное обсуждение
Документ позволит выработать единые подходы в регистрации лекарственных препаратов, а также облегчит взаимодействие государств-членов Евразийского Союза в сфере фармакологического надзора.
Также документ предусматривает изъятие низкокачественной медицинской продукции, которая может причинить вред здоровью человека. Обсуждение новой редакции проекта продлится до 24 марта. Если документ одобрят, он вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.
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Облегчить доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза – одна из основных задач Евразийской экономической комиссии. Сейчас новая редакция проекта проходит...
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