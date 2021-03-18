10 фото, которые показывают, как сильно время изменило известные места

Источник материала: ОНТ

Технологический прогресс, войны, изменения климата и даже пандемия – все это очень сильно влияет на обличие мира. И бывает очень интересно сравнить, как не то, что за столетия, а буквально за несколько лет города и достопримечательности меняются до неузнаваемости. Вот подборка фотографий, на которых отлично видно, как выглядели известные места тогда и сейчас.

1. До и после падения Берлинской стены





2. Мост в Манхэттене, 1908 год и нынешнее время







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3. Знак «Голливуд» в 1920-х и 2021



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4. Гонконг тогда и сейчас, 1964 — 2016



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5. Сидней, Австралия, 1890 и 2019 год



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6. Столица Мальдивских островов Мале (1960-е и сейчас)



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7. Гора Рашмор в 1922 году и сейчас



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8. Фестиваль «Вудсток» в 1969 и в 2020 году



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9. Университет штата Монтана, США. Около 150 лет назад и сейчас



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10. Пляж Бонди в Австралии, 1910 и 2017 год



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