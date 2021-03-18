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10 фото, которые показывают, как сильно время изменило известные места

18.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фото, которые показывают, как сильно время изменило известные места

Технологический прогресс, войны, изменения климата и даже пандемия – все это очень сильно влияет на обличие мира. И бывает очень интересно сравнить, как не то, что за столетия, а буквально за несколько лет города и достопримечательности меняются до неузнаваемости. Вот подборка фотографий, на которых отлично видно, как выглядели известные места тогда и сейчас. 

1. До и после падения Берлинской стены


2. Мост в Манхэттене, 1908 год и нынешнее время



ThaloGreen 

3. Знак «Голливуд» в 1920-х и 2021


TogderNodger 

4. Гонконг тогда и сейчас, 1964 — 2016


Logan-rice88 

5. Сидней, Австралия, 1890 и 2019 год


rbris-go 

6. Столица Мальдивских островов Мале (1960-е и сейчас)


Mackelowsky 

7. Гора Рашмор в 1922 году и сейчас


sethsta 

8. Фестиваль «Вудсток» в 1969 и в 2020 году


jofurch 

9. Университет штата Монтана, США. Около 150 лет назад и сейчас 


sweetz55 

10. Пляж Бонди в Австралии, 1910 и 2017 год


ThrustVector9 



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Технологический прогресс, войны, изменения климата и даже пандемия – все это очень сильно влияет на обличие мира. И бывает очень интересно сравнить, как не то, что...
 
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