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10 фото, которые показывают, как сильно время изменило известные места
Источник материала: ОНТ
Технологический прогресс, войны, изменения климата и даже пандемия – все это очень сильно влияет на обличие мира. И бывает очень интересно сравнить, как не то, что за столетия, а буквально за несколько лет города и достопримечательности меняются до неузнаваемости. Вот подборка фотографий, на которых отлично видно, как выглядели известные места тогда и сейчас.
1. До и после падения Берлинской стены
2. Мост в Манхэттене, 1908 год и нынешнее время
3. Знак «Голливуд» в 1920-х и 2021
4. Гонконг тогда и сейчас, 1964 — 2016
5. Сидней, Австралия, 1890 и 2019 год
6. Столица Мальдивских островов Мале (1960-е и сейчас)
7. Гора Рашмор в 1922 году и сейчас
8. Фестиваль «Вудсток» в 1969 и в 2020 году
9. Университет штата Монтана, США. Около 150 лет назад и сейчас
10. Пляж Бонди в Австралии, 1910 и 2017 год
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Технологический прогресс, войны, изменения климата и даже пандемия – все это очень сильно влияет на обличие мира. И бывает очень интересно сравнить, как не то, что...
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