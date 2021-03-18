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Украина назвала предвзятым отчет Ирана о крушении лайнера

18.03.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Иран в среду, 17 марта, опубликовал итоговый 285-страничный отчет по расследованию катастрофы украинского пассажирского самолета в окрестностях Тегерана.

В документе, размещенном на сайте Организации гражданской авиации Ирана, говорится, что причиной крушения самолета в январе 2020 года стала ошибка оператора системы ПВО, который принял лайнер за вражескую цель. В результате по нему были выпущены две ракеты. Непосредственной причиной катастрофы называется взрыв ракеты.

Иранские власти утверждают, что отчет соответствует всем международным правовым требованиям, предъявляемым к подобным документам, и содержит все сведения об инциденте.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал отчет, передает DW.

"Раньше Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета, но то, что мы сегодня увидели - не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины катастрофы", - говорится в заявлении Кулебы, опубликованном в среду на странице МИД Украины в Facebook.

По его словам, Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы - обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой - не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран", - указал министр.

8 января 2020 года Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Иран не сразу признал, что самолет был сбит по ошибке. Власти Ирана пообещали выплатить семьям погибших в качестве компенсации по 150 тысяч долларов США.

 
 
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Иран в среду, 17 марта, опубликовал итоговый 285-страничный отчет по расследованию катастрофы украинского пассажирского самолета в окрестностях Тегерана.
 
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