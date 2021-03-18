День 18 марта в истории: мирный договор в Риге, выход в открытый космос и «Клуб путешественников»

Источник материала: ОНТ

18 марта в разные годы принесло немало новостей: не все были приятными.

В этот день ровно 100 лет назад в Риге был подписан мирный договор, согласно которому западнобелорусские земли отходили под власть Польши. Гродно и Брест, Пинск и Барановичи, Сморгонь и Поставы становятся польскими городами. Рижский договор был одним из тяжелейших поражений советской дипломатии. Западная и Восточная Беларусь воссоединятся только через 18 с лишним лет.

В 1960 году в этот день на советские телеэкраны впервые вышел «Клуб кинопутешествий» (позднее «Клуб путешественников»). Почти 30 лет ее вел врач Юрий Сенкевич. Передача была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный телепроект.

А в 1965 году летчик-космонавт Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Этот выход продолжался 12 мин. 9 сек., причем на обратном пути Леонов проявил невероятное мужество и хладнокровие – его скафандр раздулся и мешал войти в шлюз. Тогда космонавт нарушил инструкцию и вернулся на борт корабля не ногами, а головой вперед, что категорически запрещалось.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram