Белорусские традиции: свадебный обряд, «гукаць вясну», «дажынкі»

Источник материала: ОНТ

О традициях прошлого, которые сохранились в настоящем, и стали, по сути, привычками нации.

«Свята песенькай сустракаем, вясну весела мы гукаем: «Жавараночкі, прыляціце, цёпла лецейка прынясіце». Один из самых интересных белорусских обычаев - традицию «гукаць вясну» смогли сохранить в некоторых районах Брестской и Гомельской областей. Гуляния приходятся на конец марта или начало апреля. В обрядах участвуют всей деревней. Главный атрибут праздника - птицы, которых пекут из самого простого теста. Пернатых раскладывают на покрывале и подкидывают в воздух - считается, что они привлекают птиц, которые на своих крыльях несут весну.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси: «Если брать опять же Гомельщину, то в деревне Марковичи Гомельской области сохранилась традиция, которая продолжается, и молодежь привлекается к этой традиции, что очень ценно и важно - традиция «вождения стрелы», либо как в Марковичах называют – «вождение Сулы». Это когда прощаются с весной и приближают лето. Просто молодежь или люди ходили по деревне и на перекрестках водили хороводы».

Полесье - просто кладезь народных обрядов и традиций, многие из которых сохранились и до наших дней. Причем ритуалы касаются не только календарных праздников, но и жизни каждой семьи. Например, в Брагинском районе Гомельской области сохранилась свадебная традиция украшать Вельца.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси: «Поутру отец или брат невесты шли в лес, вырезали там из дерева трёхрогую рогатину, приносили ее в дом, а невеста вместе со своими подружками украшала ее веточками калины, либо ленточками, цветами белого или красного цвета. И потом этот предмет - так называемые «вельца» (почему «вельца», потому что его обвивали) - должен был присутствовать на протяжении всей свадьбы, а в конце его прибивали к тому дому, в котором должна была дальше жить молодая семья».

В целом, белорусы бережно относятся к традициям предков. Какие-то обычаи постепенно сходят на нет, и сейчас мы уже вряд ли о них вспомним. Другие же передаются из поколения в поколение.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси: «Традиции, связанные с рождением ребенка, со свадьбой, и с тем, как провожают человека в последний путь - эти традиции живы до сих пор, потому что это часть нашей жизни, и единственное - они отличаются регионально, локально, и даже в соседних деревнях свадьбы могут гулять по-разному».

В древних белорусских обрядах отражены история, быт и дух народа. Многие уже стали национальным брендом. Например, обряд «дажынкі» перерос в фестиваль, где чествуют лучших хлеборобов страны.

Фото: БЕЛТА

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