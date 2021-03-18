ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские традиции: свадебный обряд, «гукаць вясну», «дажынкі»

18.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские традиции: свадебный обряд, «гукаць вясну», «дажынкі»

О традициях прошлого, которые сохранились в настоящем, и стали, по сути, привычками нации.

«Свята песенькай сустракаем, вясну весела мы гукаем: «Жавараночкі, прыляціце, цёпла лецейка прынясіце». Один из самых интересных белорусских обычаев - традицию «гукаць вясну» смогли сохранить в некоторых районах Брестской и Гомельской областей. Гуляния приходятся на конец марта или начало апреля. В обрядах участвуют всей деревней. Главный атрибут праздника - птицы, которых пекут из самого простого теста. Пернатых раскладывают на покрывале и подкидывают в воздух - считается, что они привлекают птиц, которые на своих крыльях несут весну.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси: «Если брать опять же Гомельщину, то в деревне Марковичи Гомельской области сохранилась традиция, которая продолжается, и молодежь привлекается к этой традиции, что очень ценно и важно - традиция «вождения стрелы», либо как в Марковичах называют – «вождение Сулы». Это когда прощаются с весной и приближают лето. Просто молодежь или люди ходили по деревне и на перекрестках водили хороводы».

Полесье - просто кладезь народных обрядов и традиций, многие из которых сохранились и до наших дней. Причем ритуалы касаются не только календарных праздников, но и жизни каждой семьи. Например, в Брагинском районе Гомельской области сохранилась свадебная традиция украшать Вельца. 

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси: «Поутру отец или брат невесты шли в лес, вырезали там из дерева трёхрогую рогатину, приносили ее в дом, а невеста вместе со своими подружками украшала ее веточками калины, либо ленточками, цветами белого или красного цвета. И потом этот предмет - так называемые «вельца» (почему «вельца», потому что его обвивали) - должен был присутствовать на протяжении всей свадьбы, а в конце его прибивали к тому дому, в котором должна была дальше жить молодая семья».

В целом, белорусы бережно относятся к традициям предков. Какие-то обычаи постепенно сходят на нет, и сейчас мы уже вряд ли о них вспомним. Другие же передаются из поколения в поколение.

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси: «Традиции, связанные с рождением ребенка, со свадьбой, и с тем, как провожают человека в последний путь - эти традиции живы до сих пор, потому что это часть нашей жизни, и единственное - они отличаются регионально, локально, и даже в соседних деревнях свадьбы могут гулять по-разному».

В древних белорусских обрядах отражены история, быт и дух народа. Многие уже стали национальным брендом. Например, обряд «дажынкі» перерос в фестиваль, где чествуют лучших хлеборобов страны.

Фото: БЕЛТА

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О традициях прошлого, которые сохранились в настоящем, и стали, по сути, привычками нации. «Свята песенькай сустракаем, вясну весела мы гукаем: «Жавараночкі,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Литвы: Нужен план предложений ЕС Беларуси после свержения Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by