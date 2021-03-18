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Белорусские традиции: свадебный обряд, «гукаць вясну», «дажынкі»
Источник материала: ОНТ
О традициях прошлого, которые сохранились в настоящем, и стали, по сути, привычками нации.
«Свята песенькай сустракаем, вясну весела мы гукаем: «Жавараночкі, прыляціце, цёпла лецейка прынясіце». Один из самых интересных белорусских обычаев - традицию «гукаць вясну» смогли сохранить в некоторых районах Брестской и Гомельской областей. Гуляния приходятся на конец марта или начало апреля. В обрядах участвуют всей деревней. Главный атрибут праздника - птицы, которых пекут из самого простого теста. Пернатых раскладывают на покрывале и подкидывают в воздух - считается, что они привлекают птиц, которые на своих крыльях несут весну.
Полесье - просто кладезь народных обрядов и традиций, многие из которых сохранились и до наших дней. Причем ритуалы касаются не только календарных праздников, но и жизни каждой семьи. Например, в Брагинском районе Гомельской области сохранилась свадебная традиция украшать Вельца.
В целом, белорусы бережно относятся к традициям предков. Какие-то обычаи постепенно сходят на нет, и сейчас мы уже вряд ли о них вспомним. Другие же передаются из поколения в поколение.
В древних белорусских обрядах отражены история, быт и дух народа. Многие уже стали национальным брендом. Например, обряд «дажынкі» перерос в фестиваль, где чествуют лучших хлеборобов страны.
Фото: БЕЛТА
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О традициях прошлого, которые сохранились в настоящем, и стали, по сути, привычками нации. «Свята песенькай сустракаем, вясну весела мы гукаем: «Жавараночкі,...
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