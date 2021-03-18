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Гороскоп на 19 марта: Овнам – романтика, у Львов – фортуна, Стрельцам – карьера

18.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 19 марта: Овнам – романтика, у Львов – фортуна, Стрельцам – карьера

Звёзды обещают Овнам сентиментально-романтический настрой. Хороший день для общения и встреч с новыми людьми. Будьте в центре событий.

У Тельцов день не похож на обычные будни. Может произойти то, что заставит вас изменить планы и действовать по обстановке. Отнеситесь внимательно к состоянию своего здоровья.

Новый подход к привычным делам попробуют применить Близнецы. Работа будет держать вас в тонусе. Вам предстоит соблюдать ритм и быстро находить решения.

Ракам лучше не браться за дела, навевающие скуку. Успех вам принесут нестандартные идеи. Не стоит принимать в расчёт опыт других людей. Следуйте собственным курсом!

Все будет получаться у Львов. Пользуйтесь моментом, пока фортуна на вашей стороне. Вас ожидают повороты судьбы, о которых вы не могли и подумать.

Девам звёзды советуют проявить инициативу и исправить недочёты в делах. Старайтесь философски подходить к небольшим неприятностям. Это просто мелочи жизни.

Непредсказуемый день у Весов. Какие-то события способны нарушить запланированное течение дел. Новый проект принесёт прибыль. Удачными будут новые знакомства.

Любознательность Скорпионов безгранична! Вы легко справитесь с работой, связанной с творчеством. Благоприятный день для получения знаний и впечатлений.

Сделать шаг вперёд в карьере могут Стрельцы. Вы выполните на отлично любое дело, где требуется дар убеждений и логика. Запаситесь необходимыми фактами.

Козероги сегодня охотно поддержат начинания других. Звёзды не советуют вам заниматься делами, которые требуют внимательности. Полезными будут прогулки и тренировки.

У Водолеев хороший день для финансовых операций. Старайтесь избегать конфликтов. Будьте доброжелательными и терпеливыми. Отношения с любимым человеком улучшатся.

Для Рыб день может быть судьбоносным. Звёзды рекомендуют не вступать в дискуссии и держаться дальше от производственных обсуждений. Не рассчитывайте на поддержку со стороны.

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Теги: знакомства
 
 
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Звёзды обещают Овнам сентиментально-романтический настрой. Хороший день для общения и встреч с новыми людьми. Будьте в центре событий. У Тельцов день не похож на...
 
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