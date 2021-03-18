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пишет Sputnik. Форвард минского "Динамо" Алексей Протас покидает столичный клуб, сообщили в пресс-службе "зубров",Sputnik.





"20-летнего нападающего отозвал из аренды клуб НХЛ "Вашингтон", - рассказали в клубе.





Протас стал игроком минского "Динамо" летом прошлого года. В "регулярке" КХЛ форвард провел 58 матчей, в которых набрал 18 очков (10+8). В плей-офф Кубка Гагарина на счету Протаса пять встреч и четыре балла (1+3).





Протас был признан лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина. Белорус стал первым игроком минчан, признанный лучшим игроком по итогам одного из раундов плей-офф.





В ноябре Протас побил рекорд Егор Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков минского "Динамо" в возрасте до 20 лет. Нападающий забросил пять шайб.





К слову, Шарангович перебрался за океан в декабре – его из аренды отозвал "Нью-Джерси". 22-летний нападающий закрепился в основном составе "дьяволов", став первым белорусом в НХЛ за пять лет.















