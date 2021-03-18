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В России запретили ввоз яблок из Беларуси с 17 марта из-за попыток провезти «санкционку»

18.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запрет Россельхознадзора касается фруктов из Брестской области, и связано это с «продолжающимися попытками провезти санкционную продукцию».


По документам яблоки были брестскими, а по маркировке - польскими. Фото: Павел Мартинчик

О том, что с 17 марта запрещаются поставки яблок в Россию из Брестской области, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве уточнили, пишет kp.by, что введение запрета связано с попытками провоза на территорию РФ санкционных продуктов.

- С 17 марта 2021-го года вводятся временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых или произведенных в Брестской области Беларуси. Это сделано с целью недопущения поставок в Россию санкционной продукции, - прокомментировали в пресс-службе.

В Россельхознадзоре подчеркнули свою обеспокоенность, непрекращающимися попытками ввоза из Беларуси в Россию «санкционки». Так, 9 марта было задержано еще одно ТС с польскими яблоками под видом брестских. При этом к грузу с санкционной продукцией прилагался фитосанитарный сертификат, выданный Главной госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, документально подтверждавший белорусское происхождение яблок. Но маркировка свидетельствовала о польском происхождении фруктов.

- Введенные ограничения будут действовать до момента, когда будет предоставлена информация о мерах, принятых в Беларуси для предотвращения повторения подобных нарушений. При этом Россельхознадзором должна быть признана их эффективность, - подчеркнули в ведомстве.
 
 
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Запрет Россельхознадзора касается фруктов из Брестской области, и связано это с «продолжающимися попытками провезти санкционную продукцию».
 
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