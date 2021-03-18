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Audi полностью прекращает разработки новых бензиновых и дизельных двигателей

18.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автопроизводитель Audi прекратил разработки бензиновых и дизельных двигателей нового поколения. Об этом пишет немецкое издание Automobilewoche со ссылкой на главного инженера компании Маркуса Дюсманна.


Фото: depositphotos.com

Последний двигатель, который выпустит компания, станет бензиновый мотор W12, который находится в разработке. Он будет использоваться во флагманском седане А8 Horch, пишет biz.liga.net. С завершением жизненного цикла двигателя, его производство прекратится.

Также Audi не будет совершенствовать двигатель V10, который сейчас устанавливают на новых моделях Audi R8 и Lamborghini Huracan.

Отказавшись от разработки новых двигателей, Audi сконцентрируется на модернизации уже существующих силовых агрегатов, чтобы соответствовать экологическим стандартам "Евро-7", вступающим в силу с 2025 года.

В течение ближайших 10-15 лет Audi полностью откажется от классических бензиновых и дизельных двигателей, в том числе и от гибридных установок. Компания будет производить только электромобили.

- 28 января 2021 года японская автопроизводитель Nissan заявил, что перейдет в начале 2030-х годов на выпуск только электрокаров и гибридных автомобилей. 

- 10 февраля Audi представила полностью электрический седан Audi e-tron GT и его более производительную версию Audi RS e-tron GT. 
 
 
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Автопроизводитель Audi прекратил разработки бензиновых и дизельных двигателей нового поколения. Об этом пишет немецкое издание Automobilewoche со ссылкой на главного...
 
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