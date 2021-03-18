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Ученые из Австралии создали модель эмбриона человека из клеток кожи

18.03.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из австралийского Университета Монаша в Мельбурне вырастили модель эмбриона человека из клеток кожи. Об этом передает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ThisisEngineering RAEng/Unsplash

По данным ABC, международная команда ученых под руководством австралийских экспертов совершила научный прорыв, вырастив из клеток кожи трехмерные структуры, идентичные человеческим эмбрионам на ранней стадии развития. «Это позволит детально изучить первые этапы [внутриутробного] развития человека, понять некоторые причины бесплодия или узнать, почему выкидыш чаще происходит в течение первых двух недель беременности, не используя настоящие эмбрионы человека, полученные путем оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом», — сказал ведущий исследователь проекта Хосе Поло.

По словам ученых, сделанное в Мельбурне открытие станет новостью глобального масштаба. «В научном мире существует большой интерес к прорыву в этой области. Это [открытие] проложит дорогу к другим медицинским исследованиям, прежде ограниченным этическими рамками и законодательными ограничениями, применяемыми к работам с человеческим материалом. Созданная нами модель [эмбриона] фактически прекращает свое развитие после 10 или 11 дней», — отметил глава института биомедицины при Университете Монаша Джон Кэрролл.

Как полагает профессор биоэтики Сиднейского университета Эйнсли Ньюсон, создание модели человеческого эмбриона, вероятно, позволит ученым исследовать ранние этапы развития человека, «избежав части этических проблем, связанных со статусом лабораторного материала». «Использование модели эмбриона, не прошедшей стадию оплодотворения [и не способной к развитию], скорее всего, снимет часть моральных проблем», — подчеркнула она в интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Отчет о работе австралийских исследователей был также опубликован в научном журнале Nature.

 
Теги: Новости
 
 
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Ведущий исследователь проекта Хосе Поло отметил, что это открытие позволит детально изучить первые этапы внутриутробного развития человека и понять некоторые...
 
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