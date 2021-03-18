До 590 км на одной зарядке: первые подробности о сопернике Tesla Model 3 от BMW

Источник материала: Tut.by

Наряду с кроссовером iX гамма электромобилей BMW в ближайшее время пополнится моделью i4, европейские продажи которой также должны начаться уже в этом году.





Год назад баварцы продемонстрировали концептуальную версию машины, а во время прошедшей накануне ежегодной конференции BMW Group представителям СМИ показали серийный вариант i4 . Сами разработчики называют электрокар «4-дверным Gran Coupe», а от прошлогоднего шоу-кара (заявлялось, что он был на 85% готов к массовому производству) товарный образец i4 отличается деталями.





Стало проще оформление бамперов, головной оптики, задних фонарей и колесных дисков, появились традиционные боковые зеркала, а главной особенностью являются сросшиеся «ноздри» почти во всю ширину передка в духе новой четвертой серии: как и на iX, они служат панелью с замаскированными датчиками, камерами и радаром для различных систем помощи водителю.





Салон i4 в BMW не показали, но в компании подтвердили некоторые характеристики. Так, i4 предложат с несколькими вариантами силовых установок и тяговых батарей, обеспечивающих пробег на одной зарядке до 590 км по методике WLTP. Топовой в гамме окажется модификация M Performance с 530 л.с. и разгоном до 100 км/ч примерно за 4 секунды.





Обо всех подробностях i4 в компании обещают рассказать в ближайшее время.