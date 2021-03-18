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Проголодавшихся котов выпустили из комнаты. Смотрите, как они бегут за едой
Источник материала: Tut.by
Что делают голодные коты, когда открывается дверь комнаты? Бегут с сумасшедшей скоростью и громким топотом наперегонки к тарелкам: эпичную погоню своих любимцев Рипли и Людо засняла на видео их хозяйка Стефани.
В ее аккаунте в TikTok можно увидеть, что питомцы часто повторяют друг за другом и соперничают, и погоня за едой не стала исключением: в ролике видно, как один из котов пытается есть сразу из двух мисок.
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Не только волка ноги кормят.
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