Франция вернет картину Климта законным владельцам

Франция вернет картину Густава Климта «Кусты роз под деревьями» законным наследникам Норы Стясны — представительницы семьи австрийских евреев, которая была вынуждена продать полотно за бесценок в августе 1938 года, когда она и ее родственники оказались на грани выживания после аншлюса.



Источник: Би-би-си

Издание Би-би-си пишет, что Нора унаследовала картину Климта от своего дяди — австрийского промышленника и коллекционера Виктора Цукеркандля. Уже после вынужденной продажи картины в 1942-м Стясны депортировали в концлагерь в оккупированной нацистами Польше, и в том же году женщина умерла.

Купивший картину Климта арт-дилер хранил полотно до своей смерти в 1960-х. Франция приобрела работу на аукционе в 1980 году для Музея Орсе в Париже.

Министр культуры Франции Розелин Бачело заявила, что возвращение шедевра Климта законным владельцам — знак признания преступлений, жертвами которых стали Нора Стясны и ее семья. Франция передаст «Кусты роз под деревьями» потомкам женщины.