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Apple может представить новые iPad Pro в апреле

18.03.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Свежая информация поступила о дате презентации новых iPad Pro. Примерно полторы недели назад источники назначили анонс на 23 марта, однако теперь Bloomberg сообщает о новом окне презентации iPad Pro, iPad mini с увеличенным дисплеем и «обычного» iPad — «где-то в апреле». iPad Pro, утверждают источники, получат продвинутый процессор и камеру, а внешне будут выглядеть как текущая модель, не изменятся и диагонали экрана.

Ранее уже сообщалось, что самым интересным апгрейдом в iPad Pro станет установка в него чипа, сопоставимого по производительности с M1, который можно найти в новых «макбуках» — разработкой их дизайна занимается сама Apple, отдавая производство тайваньской TSMC.

В упоминаемых iPad Pro установлены разъемы Thunderbolt, которые не потребуют наличия новой зарядки, но предоставят ряд преимуществ для пользователя (в том числе с точки зрения скорости передачи данных).

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Свежая информация поступила о дате презентации новых iPad Pro. Примерно полторы недели назад источники назначили анонс на 23 марта, однако теперь Bloomberg сообщает о новом...
 
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