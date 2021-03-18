Apple может представить новые iPad Pro в апреле

Источник материала: Onliner

Свежая информация поступила о дате презентации новых iPad Pro. Примерно полторы недели назад источники назначили анонс на 23 марта, однако теперь Bloomberg сообщает о новом окне презентации iPad Pro, iPad mini с увеличенным дисплеем и «обычного» iPad — «где-то в апреле». iPad Pro, утверждают источники, получат продвинутый процессор и камеру, а внешне будут выглядеть как текущая модель, не изменятся и диагонали экрана.

Ранее уже сообщалось, что самым интересным апгрейдом в iPad Pro станет установка в него чипа, сопоставимого по производительности с M1, который можно найти в новых «макбуках» — разработкой их дизайна занимается сама Apple, отдавая производство тайваньской TSMC.

В упоминаемых iPad Pro установлены разъемы Thunderbolt, которые не потребуют наличия новой зарядки, но предоставят ряд преимуществ для пользователя (в том числе с точки зрения скорости передачи данных).