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Apple может представить новые iPad Pro в апреле
Источник материала: Onliner
Свежая информация поступила о дате презентации новых iPad Pro. Примерно полторы недели назад источники
Ранее уже сообщалось, что самым интересным апгрейдом в iPad Pro станет установка в него чипа, сопоставимого по производительности с M1, который можно найти в новых «макбуках» — разработкой их дизайна занимается сама Apple, отдавая производство тайваньской TSMC.
В упоминаемых iPad Pro установлены разъемы Thunderbolt, которые не потребуют наличия новой зарядки, но предоставят ряд преимуществ для пользователя (в том числе с точки зрения скорости передачи данных).
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
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Свежая информация поступила о дате презентации новых iPad Pro. Примерно полторы недели назад источники назначили анонс на 23 марта, однако теперь Bloomberg сообщает о новом...
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