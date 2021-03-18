Тихановская 18 марта выступит с обращением к белорусам





Светлана Тихановская / Reuters





пишет Еврорадиио, что обращение важное, оно происходит за неделю до Дня Воли, когда ожидается активизация протестов в Беларуси. Очевидно,Еврорадиио, что обращение важное, оно происходит за неделю до Дня Воли, когда ожидается активизация протестов в Беларуси.





Светлане Тихановской 38 лет. Она участвовала в президентских выборах 2020 года после того, как был арестован её муж Сергей Тихановский (его не допустили к участию в выборах). Он до сих пор находится за решёткой, признан политзаключённым. Тихановская стала символом протестов лета-осени прошлого года против фальсификации итогов выборов. Её заставили выехать за границу, она живет с детьми в Литве.





Светлана Тихановская сегодня — лидер белорусских демократических сил, её принимают на Западе, её жёстко критикует государственная пропаганда в Беларуси.