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Тихановская 18 марта выступит с обращением к белорусам
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская 18 марта в 12:00 выступит с обращением к белорусам. "Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление", — так она анонсирует своё выступление.
Светлана Тихановская / Reuters
Очевидно,
Светлане Тихановской 38 лет. Она участвовала в президентских выборах 2020 года после того, как был арестован её муж Сергей Тихановский (его не допустили к участию в выборах). Он до сих пор находится за решёткой, признан политзаключённым. Тихановская стала символом протестов лета-осени прошлого года против фальсификации итогов выборов. Её заставили выехать за границу, она живет с детьми в Литве.
Светлана Тихановская сегодня — лидер белорусских демократических сил, её принимают на Западе, её жёстко критикует государственная пропаганда в Беларуси.
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Светлана Тихановская 18 марта в 12:00 выступит с обращением к белорусам. "Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление", — так она анонсирует своё выступление.
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