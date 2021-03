«Не абмяркоўваць шпіца і не трансьляваць парадак дня „Пула первого“». Пазытыўныя парады хранікёраў мірнай рэвалюцыі Жвалеўскага і Пастарнак

Источник материала: Свабода

Андрэй Жвалеўскі:

Яўгенія Пастарнак:



— Я чытаю практычна ўсе вашыя падсумаваньні дня . Як зьявілася сама ідэя кароткіх пастоў, у якіх сфармулявана самае галоўнае, што адбылося за дзень?



Андрэй Жвалеўскі: Пачалося ўсё выпадкова. Калі 9 жніўня ўначы выключылі інтэрнэт, у мяне на адным з ноўтбукаў дзіўным чынам працаваў VPN, і я мог пісаць пра тое, што ў нас адбываецца. Збольшага гэта быў зварот да замежных сяброў, якіх у нас вельмі шмат. Тады мала інфармацыі зь Беларусі было, а тое, што выходзіла, было вельмі эмацыйнае, кшталту «Нас усіх тут хунта забівае», і зразумець, што адбываецца насамрэч, было немагчыма.

