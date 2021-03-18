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Вот каким будет следующий iPad Pro (2021)

18.03.2021 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый планшетный компьютер iPad Pro (2021-го года) поступит в продажу не раньше апреля этого года. Эту информацию и другие «фишки» устройства раскрыли в Bloomberg, пишет MacRumors.


Устройство, судя по всему, будет доступно в двух диагоналях — 11 и 12,9 дюймов. Их оснастят процессорами Apple A14X Bionic, не уступающими по производительности чипам Apple M1, на которых базируются MacBook и Mac mini последнего поколения.

Кроме того, дисплеи исполнят по технологии mini-LED — по крайней мере, такой панели стоит ожидать как минимум в модели на 12,9 дюйма. Если не вдаваться в детали, то mini-LED позволит сделать дисплеи более яркими и контрастными. Ожидается также улучшение основной камеры.

Наконец, в новинки могут встроить разъем Thunderbolt. Он позволит подключать мониторы, внешние накопители и другие внешние устройства, при этом по скорости он будет ощутимо быстрее в сравнении с USB-C.

 
 
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Устройство, судя по всему, будет доступно в двух диагоналях - 11 и 12,9 дюймов.
 
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