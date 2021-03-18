Источник материала: Хартия'97

Готовьтесь, мистер 7 18.03.2021, 9:20

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джо байден

Как Джо Байден и Борис Джонсон намекнули главе Кремля о перспективе.

Опубликованный 15 марта на сайте американской Нацразведки документ это «рассекреченная версия засекреченного доклада», с которым разведсообщество ознакомило руководство Конгресса и комитетов по разведке, членов правительства и бывшего уже президента США Дональда Трампа 7 января 2021 года.

Т.е. на следующий день после штурма Капитолия. Доклад, вероятно, стал одной из причин, по которой Трамп, накачивавший накануне сторонников, после того, как они в итоге вломились в здание американского парламента, внезапно согласился передать власть Джо Байдену. Почему? Все просто: американская разведка выяснила, что как и в 2016 году россияне пытались влиять на выборы президента США, играя на стороне Трампа и против кандидата от Демпартии, пишет Newssky .

С той разницей, правда, что в отличие от выборов 2016 года во время этих выборов иностранные акторы, в частности российские, не проводили кибератак на избирательную инфраструктуру, а ограничились кампаниями по дезинформации при участии троллей и своих агентов.

Имя одного такого агента — Андрей Деркач. Да-да, тот самый украинский депутат, которого ранее Вашингтон назвал агентом российских спецслужб. Тот самый, который стоял за медийной кампанией о, якобы, коррупции и преступлениях Джо Байдена, вбросив в информпространство сфабрикованные записи разговоров Байдена и Порошенко. И тот самый, в отношении которого Штаты ввели санкции.

По данным Нацразведки, Деркач, а также аффилированный с ФСБ Константин Килимник, работавший в свое время на Пола Манафорта, которого Трамп помиловал под занавес каденции, и еще группа лиц пытались через пользующихся авторитетом в Штатах людей и ряд СМИ разгонять свои сказки о Байдене.

Одним из таких американцев, по всей видимости, стал адвокат Трампа — Руди Джулиани. Он также упоминается в докладе в контексте проведения им «расследования» о Байдене, которое после вышло на ультраконсервативном канале One America News.

Так что, можно признать, что кампания Деркача и Ко не только проводилась, но и была достаточно эффективной. Озвучиваемые тезисы определенно закрепились в умах избирателя Трампа. Но на деле это далеко не самое главное в упомянутом докладе. Честно говоря, это попросту констатация фактов — проведенная линия под предыдущими действиями Вашингтона касаемо Деркача и его соратников.

Ключевой пассаж американской разведки — Путин «наблюдал за действиями» Деркача. Иными словами, держал под личным контролем и фактически санкционировал эту кампанию. Как и другие шаги в этом направлении, совершенными другими высокопоставленными сотрудниками из российских разведки и органов нацбезопасности, которых также упомянули авторы доклада.

«По нашим оценкам, [они] не будут действовать, не получив хотя бы молчаливого одобрения Путина», — говорится в документе.

И они правы. Как и союзница США — Великобритания, где 16 марта была обнародована новая оборонная доктрина на срок до 2030 г.

В новой стратегии, презентованной премьером Борисом Джонсоном, Китай признается сверхдержавой и главным конкурентом Соединенного Королевства (таковым его несколько ранее признал и Байден в своей промежуточной стратегии национальной безопасности), а вот Россию Лондон сверхдержавой не считает и ставит в один ряд с Северной Кореей и Ираном. То есть в один ряд со странами, где у власти находятся такие же людоедские режимы, как и режим Путина.

При этом британское правительство называет Россию, вернее российские власти (это важное уточнение: в доктрине Лондон выражает уважение к России в целом) главной прямой угрозой своей стране, что и вынуждает их, в том числе, отказаться от сокращения ядерного арсенала, а напротив — нарастить его до 260 боеголовок (сейчас их 195).

Что мы имеем. Имеем следующее: два фронтмена англоязычного мира де-факто выносят за скобки государство Россия и оставляют лишь режим Путина.

Готовьтесь, мистер Путин

Доклад Нацразведки — это такая завуалированная, можно сказать, угроза непосредственно Путину, который лично дает команды проводить акты агрессии в отношении других стран. И хотя ранее и американцы, и европейцы заявляли, что вводить санкции в отношении непосредственно Путину и самого что ни есть руководства страны, нерационально с точки зрения понимания архитектуры международных отношений, ситуация может измениться. Даже сам намек на это уже является рычагом давления.

Фактически Путину говорят, что он не президент, он даже не диктатор, он главарь террористической супергруппировки, главной силой которой являются так называемые спецслужбы и наемники вроде вагнеровцев.

Главарь, чьи руки в крови. Неспроста Байден на вчерашнем брифинге в ответ на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулоса, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно. И добавил, говоря о вмешательстве в выборы: «Он заплатит цену. Мы долго разговаривали — я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы».

Так что, да, лучше ему быть готовым. К Путину относятся не как к лидеру страны, а как, повторимся, главарю террористов навроде Аль-Багдади. А как поступают с главарем террористов? Порой ликвидируют, порой объявляют награду за его голову.

Но сперва обрезают финансирование. Тоже самое США и Европа несколько лет назад делали с «Исламским государством», раз уж я упомянул Аль-Багдади — выявляли каналы финансирования, различные схемы и их закрывали, загоняя террористов под плинтус.

В случае с Россией ликвидировать ее главаря — не вариант. Во-первых, формально он имеет статус президента, сохранившего пост во время подобия выборов. Во-вторых, речь идет о супертеррористах. Кремлевские также неадекватны, как и классические вроде ИГ, западноафриканской «Боко Харам», сомалийской или мозамбикской «Аш-Шабаб», но при этом, кремлевские камуфлируются под представителей государственной системы.

Также можно сказать, что это те самые «Они» из романа Ричардаса Гавялиса «Вильнюсский покер». Тараканы, паразиты, высасывающие из людей все соки. Кремлевские паразиты при этом еще и опираются на ресурсы и инструменты государства, где им удалось захватить власть. Среди имеющихся в их распоряжении инструментов — оружие массового поражения. И ввиду неадекватности главарей, было бы неоправданно рискованно пытаться их ликвидировать физически.

Потому-то и обрекают главарей на медленное вымирание. Дабы со временем избавить мир от их разрушительного присутствия, да и самих россиян освободить. Ведь россияне, многие из которых пусть и сильно больны «русским миром», тоже жертвы. Кремль ведет войну с Западом, с соседями, а война требует ресурсов, которые поставляют крепостные. Чтобы те не роптали, саму страну превращают постепенно в один большой ГУЛАГ. Копию которого, кстати говоря, Шойгу и кооператив «Озеро» достраивают в Арктике.

Всю страну. От мала до велика. Детский сад в Татарстане, обнесенный колючей проволокой, это наглядная иллюстрация российской повседневности.

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