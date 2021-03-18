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Больше не секс-символ? Джаред Лето изменился до неузнаваемости
18.03.2021 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер и фронтмен группы 30 Seconds to Mars шокировал преданных поклонниц: Джаред Лето решился на кардинальные перемены во внешности.
Съемки фильма об убийстве внука основателя модного дома Gucci Маурицио Гуччи проходят в Италии. Лента "Дом Гуччи" обещает стать самой громкой премьерой в Голливуде: режиссером выступил сам Ридли Скотт, а в главных ролях снялись Леди Гага, Адам Драйвер и, неожиданно, нестареющий Джаред Лето.
Недавно папарацци подловили Лето на съемках фильма в Милане: новые фото неузнаваемого Джареда буквально взорвали сеть.
Ради своего героя (младшего брата Маурицио) актеру пришлось кардинально сменить имидж: фанаты едва поверили в то, что седой мужчина с залысинами и обрюзгшей фигурой – секс-символ Голливуда. Единственное, что выдало давнего представителя Gucci Лето – это его любовь к яркому гардеробу.
Напомним, что до этого чудеса своего преображение продемонстрировала и Леди Гага,
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Преображения Леди Гаги и Адама Драйвера ради ролей в фильме про убийство Гуччи – всего лишь цветочки. А вот "ягодки" достались нестареющему секс-символу Голливуда.
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