Источник материала: Sputnik Беларусь

Подать заявку в книгу рекордов России ветерана с 60-летним стажем вождения убедил знакомый. Фиксацию рекорда контролировал представитель организации из Москвы. В январе этого года Ивану Ивановичу Курбакову исполнилось 100 лет, а в марте он получил сертификат, подтверждающий достижение.

"У меня права (действительны) до 2024 года. Если доживу. Я когда на права здесь сдавал, в Геленджике, везде (писали) годен, годен, годен. Даже врачи удивлялись: "Вы, наверное, приписали себе года", - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Кубраков.

Иван Иванович водит до сих пор и проходит медкомиссии с отличными результатами - и это с учетом того, что в 1942 году ветеран потерял ногу.

Ранение морской пехотинец Курбаков получил во время войны - при обороне Севастополя. Сейчас он ходит на протезе. В таком почтенном возрасте мужчина активен, любит водить и делать добро другим.

"Это мне даже нравится, помочь человеку. Даже другой раз едешь, стоит человек на остановке, ждет автобуса. Я останавливаюсь, беру и подвожу. Без зазрения совести. Не беру деньги за это", - поделился Курбаков.

Поездки Ивана Ивановича не ограничены селом Архипо-Осиповка. Ветеран также ездил на машине в Воронеж, Москву, Владимир и Киров.

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