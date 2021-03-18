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За рулем 60 лет из 100: самый возрастной водитель категории "В" – видео
18.03.2021 10:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Подать заявку в книгу рекордов России ветерана с 60-летним стажем вождения убедил знакомый. Фиксацию рекорда контролировал представитель организации из Москвы. В январе этого года Ивану Ивановичу Курбакову исполнилось 100 лет, а в марте он получил сертификат, подтверждающий достижение.
"У меня права (действительны) до 2024 года. Если доживу. Я когда на права здесь сдавал, в Геленджике, везде (писали) годен, годен, годен. Даже врачи удивлялись: "Вы, наверное, приписали себе года", - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Кубраков.
Иван Иванович водит до сих пор и проходит медкомиссии с отличными результатами - и это с учетом того, что в 1942 году ветеран потерял ногу.
Ранение морской пехотинец Курбаков получил во время войны - при обороне Севастополя. Сейчас он ходит на протезе. В таком почтенном возрасте мужчина активен, любит водить и делать добро другим.
"Это мне даже нравится, помочь человеку. Даже другой раз едешь, стоит человек на остановке, ждет автобуса. Я останавливаюсь, беру и подвожу. Без зазрения совести. Не беру деньги за это", - поделился Курбаков.
Поездки Ивана Ивановича не ограничены селом Архипо-Осиповка. Ветеран также ездил на машине в Воронеж, Москву, Владимир и Киров.
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Житель села Архипо-Осиповка в Краснодарском крае Иван Курбаков попал в Книгу рекордов России как самый возрастной водитель транспортного средства категории "В"....
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