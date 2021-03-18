Школьникам расскажут, как сделать Беларусь еще лучше и выиграть новый айфон. Вот подробности

Источник материала: KYKY

Если вы из тех, кто хочет сделать Беларусь лучше, эта новость для вас: 20 марта состоится бесплатный образовательный мастер-класс для учеников 9, 10, и 11 классов. Тема семинара – культура, инклюзия и урбанистика. Так как встреча пройдет в онлайне, принять участие в мероприятии смогут все желающие из любой точки нашей страны. Трансляция начнется в 11:00 вот на этом сайте – классы организовываются в рамках проекта «Першыя» от А1.

Программа мастер-класса

Ивент начнется с блока о культуре: руководитель платформы SAY.BY Александр Шестакович расскажет, как использовать IT-технологии для изучения беларуского языка. Затем выступит победитель прошлого сезона «Першых» Павел Ананич – он придумал сделать приложение, в котором при помощи дополненной реальности можно изучать памятники архитектуры.

Второй блок мастер-классов – инклюзия. Спикером на эту тему будет создательница и дизайнер бренда TIKOTA UNIQUE Екатерина Безрукова. Она расскажет, как

придумывает модели одежды для инклюзивных людей, беременных и

кормящих мам. Выступление Кати дополнит победительница прошлого сезона «Першых» София Федченко. София придумала обустроить учебные классы специальными конторками, чтобы школьники с заболеваниями позвоночника

могли заниматься стоя.

Третий блок – урбанистика. Своим опытом в этой сфере поделится архитектор и дизайнер Татьяна Терещенко. Специальный гость этого блока – победитель прошлого сезона «Першых» Денис Рабчук. На протяжении нескольких лет он вместе с командой единомышленников создает в Бресте муралы со стихами беларуских классиков и планирует расширить проект и на другие города Беларуси.

После выступлений спикеров участники мастер-класса смогут пообщаться с

ними в чате. Авторы самых сложных и интересных вопросов, зарегистрированные на сайте проекта, получат подарки.

Цель этого класса – показать молодым беларусам, как всего одна идея может изменить жизнь многих людей. Кстати, если вы – старшеклассник, и у вас уже есть (или появится во время классов) гениальная идея, вы можете стать участником проекта «Першыя» . Развить идею, стать одним из победителей и представить свой проект на международной конференции [email protected] А заодно – получить в подарок iPhone 12.

Заявки принимаются по пяти направлениям – «технологии», «культура», «инклюзия»,

«экология» и «урбанистика». Чтобы стать участником проекта, нужно снять видеоролик о своей идее (до трех минут), поделиться им в любой социальной сети с хештегом конкурса #generationA1 и прислать ссылку на почту [email protected] Заявки принимаются до 30 апреля.

УП «А1»

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