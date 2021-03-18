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Школьникам расскажут, как сделать Беларусь еще лучше и выиграть новый айфон. Вот подробности
Источник материала: KYKY>
Если вы из тех, кто хочет сделать Беларусь лучше, эта новость для вас: 20 марта состоится бесплатный образовательный мастер-класс для учеников 9, 10, и 11 классов. Тема семинара – культура, инклюзия и урбанистика. Так как встреча пройдет в онлайне, принять участие в мероприятии смогут все желающие из любой точки нашей страны. Трансляция начнется в 11:00
Программа мастер-класса
Ивент начнется с блока о культуре: руководитель платформы SAY.BY Александр Шестакович расскажет, как использовать IT-технологии для изучения беларуского языка. Затем выступит победитель прошлого сезона «Першых» Павел Ананич – он придумал сделать приложение, в котором при помощи дополненной реальности можно изучать памятники архитектуры.
Второй блок мастер-классов – инклюзия. Спикером на эту тему будет создательница и дизайнер бренда TIKOTA UNIQUE Екатерина Безрукова. Она расскажет, как
Третий блок – урбанистика. Своим опытом в этой сфере поделится архитектор и дизайнер Татьяна Терещенко. Специальный гость этого блока – победитель прошлого сезона «Першых» Денис Рабчук. На протяжении нескольких лет он вместе с командой единомышленников создает в Бресте муралы со стихами беларуских классиков и планирует расширить проект и на другие города Беларуси.
После выступлений спикеров участники мастер-класса смогут пообщаться с
Цель этого класса – показать молодым беларусам, как всего одна идея может изменить жизнь многих людей. Кстати, если вы – старшеклассник, и у вас уже есть (или появится во время классов) гениальная идея, вы можете стать участником
Заявки принимаются по пяти направлениям – «технологии», «культура», «инклюзия»,
УП «А1»
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Если вы из тех, кто хочет сделать Беларусь лучше, эта новость для вас: 20 марта состоится бесплатный образовательный мастер-класс для учеников 9, 10, и 11 классов. Тема...
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