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В Беларуси стартовали продажи нового Audi A6 Allroad

18.03.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы знаем, как вы любите премиальные машины, а особенно Audi, поэтому рады сообщить: в Минске стартовали продажи нового Audi A6 Allroad. Машина стоит от 58 тыс. евро по курсу и доступна с двумя моторами на выбор: 55 TFSI мощностью 340 л. с. и 45 TDI мощностью 249 л. с.

Обе версии — с полным приводом quattro. Дизельный агрегат работает в паре с восьмиступенчатым автоматом tiptronic, бензиновый — с семиступенчатым S Tronic. За дополнительные деньги машину можно оснастить активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси. Зато уже по умолчанию вседорожный универсал имеет систему помощи при спуске с горы (работает на скорости от 2 до 30 км/ч) и контроль наклона кузова в продольном и поперечном направлениях.

В Беларуси стартовали продажи нового Audi A6 Allroad

Allroad отличается от обычного «Аванта» решеткой радиатора c вертикальными хромированными линиями, пластиковым обвесом по периметру кузова, алюминиевыми вставками в бамперах и рейлингами на крыше салона. Традиционно машина получила адаптивную пневмоподвеску. В базовом положении дорожный просвет составляет обычные 139 мм. В режиме offroad, который работает на скорости до 80 км/ч, кузов приподнимается на 30 мм, а максимальные 184 мм доступны в положении Lift, при этом скорость движения не должна превышать 35 км/ч. Если разогнаться быстрее 120 км/ч, клиренс автоматически уменьшится до 124 мм.

В Беларуси стартовали продажи нового Audi A6 Allroad

Объем багажного отделения составляет от 565 до 1680 литров, для удобства перевозки грузов пространство зонируется направляющими, имеется сетка, пара крючков и ремень. Дверь багажника приводится в движение электроприводом, который установлен уже в базовой комплектации.

В стандартную комплектацию Audi A6 Allroad входят: светодиодная оптика, круиз-контроль, климат-контроль, парковочные ассистенты с камерой заднего вида, системы обогрева зеркал и передних кресел, мультимедийная система и литые диски на 18 дюймов.

Опционально к заказу доступны литые диски 21-го радиуса, черный стайлинг-пакет, фирменная оптика HD Matrix LED, панорамная крыша, обивка сидений кожей Valcona, спортивные передние сиденья с функцией вентиляции и массажа, пакет ионизации и ароматизации воздуха в салоне, Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System на 19 динамиков общей мощностью 1820 Вт, пакеты ассистирующих систем и многое другое.

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Теги: Минск
 
 
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Мы знаем, как вы любите премиальные машины, а особенно Audi, поэтому рады сообщить: в Минске стартовали продажи нового Audi A6 Allroad. Машина стоит от 58 тыс. евро по курсу и...
 
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