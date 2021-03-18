ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Квартира дня. Семья переделала старый гараж в жилье из четырех комнат

18.03.2021 10:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

У пространства, проект которого разрабатывала студия Barde + vanVoltt, насыщенное прошлое. Начиная с 1930-х годов здесь размещался магазин хозяйственных товаров, но в последнее время здесь находился автомобильный гараж. Оказалось, что роль квартиры для семьи из четырех человек тоже вполне подходящая.

Квартира заняла первый этаж небольшого жилого дома, расположенного в самом центре Амстердама, неподалеку от Рийксмузеума, главного музея страны. Несмотря на локацию, район очень тихий, лишенный постороннего транзитного пешеходного трафика. Это позволило раскрыть интерьер на улицу, летом превращая ее в продолжение квартиры, и обеспечить бывший гараж достаточным количеством солнечного света, что было одним из основных требований хозяев. Место металлических ворот заняли стеклянные двери в деревянных рамах, которые способны легко раздвигаться.

Квартира дня. Семья переделала старый гараж в жилье из четырех комнат
Квартира дня. Семья переделала старый гараж в жилье из четырех комнат
Квартира дня. Семья переделала старый гараж в жилье из четырех комнат

Ста квадратных метров хватило, чтобы с комфортом разместить всю семью. «Уличную» половину квартиры заняла общественная зона с кухней, столовой зоной и гостиной. Помещения, требующие уединенности, разместились со стороны дворового фасада. Свою спальню получили не только родители, но и каждый из двух детей. Здесь же находится ванная комната.

Квартира дня. Семья переделала старый гараж в жилье из четырех комнат
Квартира дня. Семья переделала старый гараж в жилье из четырех комнат
Квартира дня. Семья переделала старый гараж в жилье из четырех комнат
Квартира дня. Семья переделала старый гараж в жилье из четырех комнат

Кофе с доставкой на дом — пополняйте свои запасы через Каталог

Кофе Lavazza Qualita Oro зерновой 1000 г
7 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
44,99 р.
8 предложений
Кофе в капсулах Nespresso Capriccio 10 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 95%, робуста 5%, светло-средняя обжарка
14,99 р.
5 предложений
Кофе Сиба Арабика в зернах 1 кг
1 отзыв
зерновой, средняя обжарка
18,30 р.
1 предложение
Все виды кофе в Каталоге с доставкой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У пространства, проект которого разрабатывала студия Barde + vanVoltt, насыщенное прошлое. Начиная с 1930-х годов здесь размещался магазин хозяйственных товаров, но в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Написала заявление на милиционера - получила срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by