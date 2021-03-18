Квартира дня. Семья переделала старый гараж в жилье из четырех комнат

Источник материала: Onliner

У пространства, проект которого разрабатывала студия Barde + vanVoltt, насыщенное прошлое. Начиная с 1930-х годов здесь размещался магазин хозяйственных товаров, но в последнее время здесь находился автомобильный гараж. Оказалось, что роль квартиры для семьи из четырех человек тоже вполне подходящая.

Квартира заняла первый этаж небольшого жилого дома, расположенного в самом центре Амстердама, неподалеку от Рийксмузеума, главного музея страны. Несмотря на локацию, район очень тихий, лишенный постороннего транзитного пешеходного трафика. Это позволило раскрыть интерьер на улицу, летом превращая ее в продолжение квартиры, и обеспечить бывший гараж достаточным количеством солнечного света, что было одним из основных требований хозяев. Место металлических ворот заняли стеклянные двери в деревянных рамах, которые способны легко раздвигаться.













Ста квадратных метров хватило, чтобы с комфортом разместить всю семью. «Уличную» половину квартиры заняла общественная зона с кухней, столовой зоной и гостиной. Помещения, требующие уединенности, разместились со стороны дворового фасада. Свою спальню получили не только родители, но и каждый из двух детей. Здесь же находится ванная комната.















