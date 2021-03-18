Уроженка Бреста – о жизни на Кипре: «Однозначно лучше, чем в Беларуси»

Источник материала: Салiдарнасць

Лиза Комар родом из Бреста. Почти сразу после совершеннолетия девушка бросила университет и переехала на Кипр. Сейчас она живет там уже третий год, работает на фрилансе и планирует переезд в Европу. Девушка рассказала LADY.TUT.BY , как ей жизнь на острове и чем она отличается от жизни в Беларуси.

Три года назад Лиза поступила на филфак БГУ. Проучилась там один семестр и забрала документы.

— Мне не нравилось белорусское образование, потому что оно было перегружено кучей ненужных предметов, которые в будущем не могли дать ничего — ни работы, ни просто саморазвития. Плюс ко всему, я пыталась работать. Совершенно не получалось совмещать работу и очное образование. У меня развилась тяжелая форма депрессии, а на ее фоне — нейродермит. Я поняла, что так жить дальше нельзя, нужно что-то менять.

Коля, молодой человек Лизы, в тот момент занимался подготовкой к поступлению за границу и отлично разбирался в системе подачи документов. У девушки был свободный английский язык. Они объединили свои усилия и вместе подготовились к тесту на знание иностранного. После этого написали мотивационное письмо и получили стопроцентный грант на обучение на Кипре. Лиза поступила на специальность «Радио, ТВ и кинематограф».

Параллельно занималась фотографией, организовывала как коммерческие, так и творческие съемки. Некоторые ее работы привлекли внимание экспертных пабликов и стали очень популярными. Сейчас она вместе с парнем работает на фрилансе, сотрудничает с американской компанией. Пара ретуширует фотографии рекламных кампаний нижнего белья, купальников. Недавно они обрабатывали фотографии для бренда Ralph Lauren.

— Проблема с ментальностью местных только одна, но серьезная — тут есть очень неприятный стереотип насчет «русских» женщин. Люди, которые приезжают сюда из Турции, прямо на сто процентов уверены, что славянки очень легкодоступные.

В первые годы, когда я училась в университете с большим количеством турков, мне было очень дискомфортно. Меня много раз преследовали, мне категорически не нравятся все эти приставания в клубах и барах, а тут такого много. Феминизм здесь не существует как явление, а для меня это ключевой фактор, и именно поэтому я в будущем хочу отсюда уехать.

Жить на Кипре стоит примерно столько же, сколько и в Беларуси. Когда Лиза и Коля переехали сюда, они не без удивления заметили, что тратят на продукты и проживание примерно те же деньги, что и на родине. Правда, молочные продукты на Кипре дороже раза в два, при этом их качество хуже, чем белорусское.

Но вот с местным мясом наоборот — и курица, и говядина нравится ребятам намного больше отечественных. Привычные для нас крупы вроде гречки стоят дороже, но им в противовес идут более дешевые булгур и киноа. Один из огромных продовольственных минусов, по мнению пары, — на Кипре невозможно найти хороший черный хлеб.





За съемную двухкомнатную квартиру пара отдает $ 300 в месяц. Интерьер в киприотских квартирах им нравится намного больше. К тому же, в отличие от белорусских реалий, за эти деньги ребята живут в центре Гирны — в светлой и просторной квартире со свежим ремонтом.

— Ну и отношение арендодателей тут другое, — добавляет Коля. — Здесь никто не будет заранее подозревать тебя в чем-то плохом и жестко контролировать. Не придет к тебе в любой день, чтобы посмотреть, как мы тут живем. Если и случаются визиты, то о них предупреждают заблаговременно. Всё очень лояльно.

Правда, есть одна сложность — такой вещи как теплоизоляция в местных квартирах просто не существует. И когда наступает зима, нам приходится долго и упорно сражаться с плесенью. Даже кондиционеры не спасают. А еще, так как дом новый, мы помимо платы за квартиру отдаем еще примерно 15 долларов за содержание здания. Сюда входит лифт, уборка и парковка.





По словам пары, все сложности перекрывает красота местной природы и близость к ней:

— Местные пейзажи я просто обожаю, — делится Лиза. — Мы выходим на наш балкончик, и у нас с одной стороны море, с другой — горы. Мы ходим на хайкинг, я люблю со своей подружкой выходить на завтрак к морю, в общем — тут просто невероятно. Я приезжаю в Беларусь, и мне аж прям дискомфортно становится. Там все какое-то серое, грустное, давящее.

Колю же смущают в Гирне две вещи: внешний вид города и забитые машинами тротуары. Первое можно объяснить его образованием: Коля архитектор и дизайнер, поэтому видит кучу недочетов в местных зданиях и рекламном вандализме, который здесь повсюду. Насчет тротуаров парень негодует: неважно, вышел ты пройтись или прокатиться на велосипеде, сделать это почти невозможно, постоянно приходится обходить чей-то транспорт.

— И все же здесь однозначно лучше, чем в Беларуси, — перебивает его Лиза. — На Кипре намного красивее, здесь хоть солнце можно увидеть, а не серые высотки повсюду. По родине я не скучаю, у меня оборвались практически все связи. Кроме семьи я практически ни с кем из старого окружения не общаюсь. Мои родители очень счастливы, что я живу за границей. Очень много возможностей открылось, когда мы переехали, сильно расширились наши внутренние, в том числе, границы.

— В какой-то момент мы хотели вернуться в Беларусь, — добавляет Коля. — Надеялись, что в ней наконец что-то поменяется. Я очень люблю Беларусь как свою родину, но не люблю ее как государство, и меня возмущает нынешняя ситуация.

В ближайших планах у пары переезд в Польшу — у Лизы есть возможность получить карту поляка и гражданство. Переехать ребята хотят, так как видят в Европе больше перспектив для работы в фотоиндустрии, которая им близка.