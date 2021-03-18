Евро подорожал на 2,46 копейки на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 18 марта 2021 года белорусский рубль подешевел к доллару и евро.

Так, доллар подорожал на 0,1 копейки до 2,5981 рубля. Объём торгов на данный момент $1,3млн.

Евро подорожал на 2,36 копейки до 3,1142 рубля, при объеме торгов в 0.6млн. евро.

Российский рубль подешевел на 2,15 копейки до 3,5320 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 10 миллиона российских рублей.