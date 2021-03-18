СК: пропавший во время протестов Кривцов покончил с собой. Родные ранее говорили, почему в это не верят

Телеграф . В возбуждении уголовного дела из-за смерти Кривцова СК отказал "за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления", пишет





передает слова представителей СК госагентство «Минск-Новости». «По словам супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о расторжении брака. Женщина рассказала, что накануне исчезновения, 11 августа, Кривцов рано утром приехал домой, собрал вещи и ушел в неизвестном направлении. При этом он пояснил, что планирует скрываться от правоохранительных органов», —слова представителей СК госагентство «Минск-Новости».





Никита Кривцов числился пропавшим без вести с 12 августа. В СК утверждают, что его гибель никак не связана с протестами в Минске в те дни.





«Вывод о самоубийстве Н. Кривцова сделан на основании обстоятельств, зафиксированных на месте обнаружения трупа: отсутствие следов борьбы и волочения как на месте происшествия, так и на теле, выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах и времени наступления смерти, а также других материалов проверки», — утверждают в СК.





«Следует отметить, что, согласно заключению эксперта, кроме странгуляционной борозды на шее, которая могла образоваться при затягивании петли под действием собственного веса, на теле обнаружены кровоизлияния в мягких тканях правой и левой голени.





В ходе проверки следователи пришли к выводу, что с учетом близкого расположения тела к стволу дерева указанные повреждения Кривцов мог получить в стадии экспираторной отдышки, которая, как правило, сопровождается резко выраженными судорожными движениями тела.





Каких-либо других травматических прижизненных телесных повреждений на трупе мужчины не обнаружено», — говорится в сообщении следователей.





В СК заявляют, что исследовали записи видеокамер и показания свидетелей. Согласно им, два знакомых Никиты 11 августа 2020 года распивали с ним спиртные напитки. Переночевал погибший у одного их них. А утром 12 августа ушел.





Следователи утверждают, что согласно видеозаписи одной из камер, он в 7:00 12 августа один двигался в направлении леса, где потом нашли его тело.





Следователи утверждают, что Никита Кривцов был в состоянии эмоциональной напряженности из-за развода с женой.





При этом СК не предоставил для СМИ ни одной из вышеупомянутых видеозаписей, хотя в случаях, когда это следователям выгодно, всегда публикует такие материалы.





«Сам он не мог этого сделать» — Что говорят родственники

Родственники погибшего заявляли сразу после происшествия, что не верят в официальную версию о самоубийстве.





«Я не знаю, участвовал он в митингах или нет, не знаю, был он задержан или нет, — рассказала жена Никиты Кривцова изданию Onliner. — Он 12 августа перестал выходить на связь, и все, человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным… Я уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого».





Адвокат семьи Виктор Мацкевич рассказал в августе, что семья обратилась в СК с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, применивших насильственные действия в отношении Никиты.





На похоронах друзья семьи так рассказывали о погибшем: «Никита конкретно выступал на митингах. Есть фото. После этого он опасался за свою жизнь и затем исчез. Он вышел в Молодечно 9 августа. И фактически первым поднял бело-красно-белый флаг. Когда вышел ОМОН, то люди стали в сцепку. Он стоял между ними с флагом и разговаривал с силовиками, говорил: «что вы делаете?» и так далее. Он выразил свою гражданскую позицию».





Бабушка Никиты Зоя Федоровна рассказала изданию Onliner о случившемся:





«Забрать его из морга было очень трудно. Тело не отдавали, не давали посмотреть. Но как-то добились, чтобы отцу показали Никиту. А что там показывать, если на нем лица нет. Но папа увидел татуировки. Они же не исчезают. Синяки исчезли, а они нет… Как человек в такую жару мог провисеть в скверике, где гуляют дети и выгуливают собак. И никто этого не видел? Такого не может быть».





По ее словам, тело Никиты выглядело настолько неузнаваемым, что о том, чтобы увидеть какие-то побои и травмы, речи не шло. Опознали его только по татуировкам.





Напомним, около 1000 человек пришли на похороны Никиты Кравцова, которого нашли после протестов повешенным в парке в Минске.





Никита Кривцов похоронен на старом Молодечненском кладбище. Гроб с телом из ритуального зала несли на руках. Он был покрыт бело-красно-белым флагом.