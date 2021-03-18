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"Манчестер Юнайтед" отказался от идеи покупки Роналду

18.03.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" не намерено возвращать португальца Криштиану Роналду любой ценой, пишет Daily Express.





В настоящее время 36-летний Роналду защищает цвета туринского "Ювентуса". Однако боссы итальянского клуба планируют летом расстаться с форвардом из-за его высокой зарплаты (в год он получает 31 миллион евро). СМИ писали, что основными претендентами на Роналду являются ПСЖ, "Манчестер Юнайтед". Также сообщалось, что португалец может вернуться в мадридский "Реал".

По информации источника, руководство "МЮ" ранее планировали подписать контракт с Роналду, но сейчас ситуация изменилась – манкунианцы предпочитают усилить состав другими игроками.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, после чего перебрался в "Реал", а затем — в "Ювентус".

В этом сезоне португалец провел 33 матча и забил 30 мячей.
 
 
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Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" не намерено возвращать португальца Криштиану Роналду любой ценой, пишет Daily Express.
 
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