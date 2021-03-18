Написала заявление на милиционера - получила срок

media-polesye.by История в подробностях. 5 мая 2020 года Людмила Дубновицкая со своей мамой возвращались домой. Мама пошла открывать ворота гаража, дочь находилась в машине. Вскоре к их дому подъехал автомобиль серебристого цвета без каких-либо опознавательных знаков. Из него выбежали люди в обычной одежде, схватили маму Людмилы и начали тащить в машину, пишет





Позже выяснилось, что это были сотрудники милиции. 25-летняя девушка рассказывает, что она очень сильно испугалась. Людмила подошла к машине, куда уже посадили её маму, чтобы взять у неё ключи от дома. Получилось так, что один из этих людей, участковый Горегляд, прищемил девушке палец руки дверцей машины.





В тот же день Людмила поехала подавать заявление по факту причинения ей сотрудником милиции травмы пальца. Затем девушка поехала в больницу, чтобы зафиксировать травму. Там выписали справку, что травма была получена в результате насильственных действий.





Несколько месяцев не было никакой информации о том, как продвигается дело. Людмила живёт в Минске . На каком этапе находится проверка по заявлению на сотрудника милиции, узнавал отец девушки. В начале октября он пошёл в Следственный комитет и начал спрашивать, что с проверкой.





Оказалось, что её приостановили, поскольку не были готовы результаты судебно-медицинской экспертизы. Отца ждала и другая новость : на дочь заведено уголовное дело, и Людмила находится в розыске.





Позже Людмиле предъявили обвинение по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Для семьи это стало настоящим шоком, ведь Людмила в прошлом отличница. Ныне человек с хорошей репутацией. Работает в Минске, в IT-индустрии.





17 марта по делу Людмилы вынесли приговор. До этого состоялось два судебных заседания.





В ходе судебных заседаний были заслушаны показания свидетелей. Свидетели со стороны потерпевшего постоянно путались в показаниях, и они отличались от показаний, данных в ходе следствия.





Ни "потерпевший", ни его свидетели не утверждали, что Дубновицкая применяла насилие или угрозы насилия потерпевшему. Из показаний свидетелей, она всего лишь пыталась помешать задержать мать, тянула Горегляда за куртку, открывала двери служебного автомобиля.









В суде неоднократно было озвучено, что милиционеры приехали забирать мать для отбытия «суток» в гражданской одежде, не представились, машина также не служебная. Девушка понятия не имела кто это приехал, служебное удостоверение никто не предъявил.





"Потерпевший" милиционер запросил иск на 2000 рублей за моральный ущерб, но на последнем слушании отказался от него, чем вызвал удивление со стороны обвинения и судьи.





Прокурор запросил год общего режима с отсрочкой и 100 базовых штрафа.





Судья огласил приговор 17 марта — один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.





К слову, проверку по заявлению Людмилы по поводу её травмированного пальца приостановили и не возобновили.