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Вынесен приговор могилевчанину, который изнасиловал и забил до смерти 16-летнюю девушку в Новополоцке

18.03.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К 20 годам колонии усиленного режима приговорили 20-летнего могилевчанина, который в июне 2020 года изнасиловал и до смерти избил 16-летнюю жительницу Новополоцка.



Иллюстративное фото

По информации следствия, 11 июня минувшего года могилевчанин находился в командировке в Новополоцке. Вечером, сообщает телеканал «Звязда», употребив алкоголь, в одной из соцсетей он познакомился с девушкой и уговорил ее встретиться на городской площади, сходить в магазин и пойти на набережную Западной Двины.

Во время совместного отдыха молодой человек нанес девушке множество ударов. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он перетащил ее в реку и оставил тело в зарослях травы, после чего скрылся.

Утром могилевчанин вспомнил о своем преступлении и вернулся к реке. Тело девушки, как и ее одежда, были на месте. Он собрал вещи погибшей и вернулся в Могилев. По дороге до него постоянно пытались дозвониться сотрудники милиции, однако парень не брал трубку. Тем не менее, он понял, что его причастность к преступлению известна милиционерам.

12 июня молодой человек сам отправился в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета и признался в содеянном.

Причину своей агрессии обвиняемый объяснить не смог, оправдываясь провалами в памяти. Вину свою он также не признал, аргументируя это тем, что умысла на убийство не было.

По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами.
 
Теги: Могилев
 
 
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К 20 годам колонии усиленного режима приговорили 20-летнего могилевчанина, который в июне 2020 года изнасиловал и до смерти избил 16-летнюю жительницу Новополоцка.
 
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