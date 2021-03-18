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сообщает телеканал «Звязда», употребив алкоголь, в одной из соцсетей он познакомился с девушкой и уговорил ее встретиться на городской площади, сходить в магазин и пойти на набережную Западной Двины. По информации следствия, 11 июня минувшего года могилевчанин находился в командировке в Новополоцке. Вечером,телеканал «Звязда», употребив алкоголь, в одной из соцсетей он познакомился с девушкой и уговорил ее встретиться на городской площади, сходить в магазин и пойти на набережную Западной Двины.





Во время совместного отдыха молодой человек нанес девушке множество ударов. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он перетащил ее в реку и оставил тело в зарослях травы, после чего скрылся.





Утром могилевчанин вспомнил о своем преступлении и вернулся к реке. Тело девушки, как и ее одежда, были на месте. Он собрал вещи погибшей и вернулся в Могилев . По дороге до него постоянно пытались дозвониться сотрудники милиции, однако парень не брал трубку. Тем не менее, он понял, что его причастность к преступлению известна милиционерам.





12 июня молодой человек сам отправился в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета и признался в содеянном.





Причину своей агрессии обвиняемый объяснить не смог, оправдываясь провалами в памяти. Вину свою он также не признал, аргументируя это тем, что умысла на убийство не было.





По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами.