У Герасимени хотят забрать участок в Дроздах, на котором уже построен дом

После того как спортсменка стала критиковать действия властей, сразу же возникли проблемы с документацией. Участок в престижном районе она получила в 2018-м решением Мингорисполкома. Строительством и оформлением документов занимался отец Александры (он, кстати, задерживался во время разгона протестов в Минске).

После выборов чиновники вдруг нашли недостатки в проектной документации, а времени на исправление дали так мало, что успеть было просто невозможно. Было отменено решение о приёме дома в эксплуатацию. Теперь отец Александры Герасимени судится с чиновниками.





Герасименя — знаменитая белорусская пловчиха, ей 35 лет. Она дважды брала серебро и однажды бронзу на Олимпийских играх. Закончила карьеру в 2019 году. В 2020-м вошла в Свободное объединение спортсменов Беларуси, возглавила Фонд спортивной солидарности. Временно живет за границей.