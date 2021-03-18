|
Ехали в кафе за мороженым. Под Логойском задержали пьяную женщину, перевозившую двух детей в салоне
Источник материала: Tut.by
В Логойском районе ГАИ задержала пьяную женщину за рулем авто, которая перевозила двух детей в салоне. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает региональный портал
Инцидент произошел вечером 16 марта. Инспекторы задержали 36-летнюю женщину, которая управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно акту медицинского освидетельствования, в ее крови содержалось более двух промилле алкоголя.
В салоне легковушки находились двое несовершеннолетних детей 7 и 13 лет. Как пояснила мать, она везла их в кафе, чтобы купить мороженое. Дети перевозились на заднем сиденье без специальных удерживающих устройств.
В отношении нарушительницы инспекторы составили административные протоколы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении нарушительницы инспекторы составили административные протоколы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)