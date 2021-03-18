Ехали в кафе за мороженым. Под Логойском задержали пьяную женщину, перевозившую двух детей в салоне

Источник материала: Tut.by

В Логойском районе ГАИ задержала пьяную женщину за рулем авто, которая перевозила двух детей в салоне. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает региональный портал logoysk.by .





Инцидент произошел вечером 16 марта. Инспекторы задержали 36-летнюю женщину, которая управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно акту медицинского освидетельствования, в ее крови содержалось более двух промилле алкоголя.

В салоне легковушки находились двое несовершеннолетних детей 7 и 13 лет. Как пояснила мать, она везла их в кафе, чтобы купить мороженое. Дети перевозились на заднем сиденье без специальных удерживающих устройств.

В отношении нарушительницы инспекторы составили административные протоколы.

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