Какие курсы доллара и евро установили обменники 18 марта

Источник материала: Tut.by

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 18 марта заметно растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 18 марта

На торгах курс доллара вырос на 0,05% — до 2,5984 рубля, евро укрепился на 0,79% — до 3,114 рубля (+2,4 копейки), а курс российского рубля снизился на 0,58% — до 3,5328 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.22).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Статусбанк), а ниже всего — 2,602 рубля (Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, БСБ Банке — 2,6 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,155 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке — 3,11 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank — 3,11 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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