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Как изменилась аудитория Тихановской после слов представителя Беларуси в ООН про «100 тысяч подписчиков»
Источник материала: Tut.by
Вчера мы
Напомним, что в
— Посмотрите, что собой представляет Светлана Тихановская. Посмотрите в интернете, сколько у нее подписчиков в социальных сетях. Эта цифра никогда не превышала 100 тысяч человек. Этим все сказано, — сказал Амбразевич.
В шесть часов вечера 17 марта в телеграм-канале у Светланы Тихановской на 17 марта 99,5 тысячи подписчиков. В Instagram — 169 тысяч, на YouTube — 28,8 тысячи.
На момент 10 утра 18 марта в телеграм-канале Тихановской было уже почти 119,5 тысяч подписчиков. Судя по сервису tgstat.ru, за 17 марта на канал подписалось 16 545 новых человек (причем подавляющее большинство — как раз после заявления представителя Беларуси в ООН). За 18 марта прирост пока более 3200 человек.
В Instagram на 10 утра было уже 186 тысяч подписчиков — на 17 тысяч больше.
А на YouTube — 39,7 тысячи: рост на 10,9 тысячи подписчиков.
Отметим, что эти цифры могут меняться с течением времени.
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Как изменилась аудитория Тихановской после слов представителя Беларуси в ООН про «100 тысяч подписчиков»
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