Как изменилась аудитория Тихановской после слов представителя Беларуси в ООН про «100 тысяч подписчиков»

Источник материала: Tut.by

Вчера мы рассказывали , как постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич в интервью швейцарской телерадиокомпании зачем-то упомянул, что количество подписчиков Тихановской в соцсетях не превышает 100 тысяч человек. Посмотрели, как после этого изменилось число подписчиков Тихановской на разных платформах.

Напомним, что в интервью швейцарской телерадиокомпании Radio Télévision Suisse представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич ответил на вопрос, намерено ли белорусское правительство начать диалог с лидерами оппозиции, такими как Светлана Тихановская или Координационный совет оппозиции.

— Посмотрите, что собой представляет Светлана Тихановская. Посмотрите в интернете, сколько у нее подписчиков в социальных сетях. Эта цифра никогда не превышала 100 тысяч человек. Этим все сказано, — сказал Амбразевич.

В шесть часов вечера 17 марта в телеграм-канале у Светланы Тихановской на 17 марта 99,5 тысячи подписчиков. В Instagram — 169 тысяч, на YouTube — 28,8 тысячи.

На момент 10 утра 18 марта в телеграм-канале Тихановской было уже почти 119,5 тысяч подписчиков. Судя по сервису tgstat.ru, за 17 марта на канал подписалось 16 545 новых человек (причем подавляющее большинство — как раз после заявления представителя Беларуси в ООН). За 18 марта прирост пока более 3200 человек.



Скриншот: tgstat.ru

В Instagram на 10 утра было уже 186 тысяч подписчиков — на 17 тысяч больше.



Скриншот: trendhero.io

А на YouTube — 39,7 тысячи: рост на 10,9 тысячи подписчиков.

Отметим, что эти цифры могут меняться с течением времени.