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В Лепельском районе пьяный на Volkswagen заехал в чужой двор - а выехать уже не смог
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел в агрогородке Стаи Лепельского района: во двор к одному из местных жителей заехал Volkswagen, за рулем которого был пьяный водитель,
В крови у водителя было 1,84 промилле алкоголя.
Мужчина все же был не настолько пьян, чтобы не понять, что приехал в чужой двор. Он попытался выехать, но это у него не получилось.
На шум во дворе вышел хозяин дома. Он и вызвал ГАИ.
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Инцидент произошел в агрогородке Стаи Лепельского района.
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