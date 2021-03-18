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В Лепельском районе пьяный на Volkswagen заехал в чужой двор - а выехать уже не смог

18.03.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в агрогородке Стаи Лепельского района: во двор к одному из местных жителей заехал Volkswagen, за рулем которого был пьяный водитель, сообщает ГАИ региона.

В крови у водителя было 1,84 промилле алкоголя.

Мужчина все же был не настолько пьян, чтобы не понять, что приехал в чужой двор. Он попытался выехать, но это у него не получилось.

На шум во дворе вышел хозяин дома. Он и вызвал ГАИ.

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Инцидент произошел в агрогородке Стаи Лепельского района.
 
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