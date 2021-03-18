Обрывки свитка, которому две тысячи лет, обнаружили в пещерах в районе Мертвого моря

Источник материала: Tut.by

Обрывки свитка, которому около двух тысяч лет, обнаружили в пещерах в районе Мертвого моря. Это произошло впервые за 60 лет. А еще там нашли скелет ребенка, погребенного шесть тысяч лет назад, древние монеты и корзину возрастом около 10,5 тысячи лет, которую уже называют, возможно, самой старой находкой такого рода. Об этом пишет Naked Science .



Часть свитка Книги двенадцати малых пророков, написанная на греческом языке. Фото: Управление древностей Израиля

Об открытиях сообщило Управление древностей Израиля. Библейский свиток почти полностью написан на греческом языке и включает в себя отрывки из Книги двенадцати малых пророков, в том числе Захарии и Наума. Фрагменты его обнаружили впервые за 60 лет. Это случилось во время раскопок в труднодоступных пещерах в районе Мертвого моря, которые шли с 2017 года. Ученые установили, что фрагменты свитка были написаны двумя разными писцами. 11 строк из этих текстов уже удалось реконструировать. Интересно, что ученым открылись неожиданные расхождения с более поздними версиями тех же текстов.

Эта находка — очень важное событие, поскольку последние вещи такого значения были обнаружены лишь в конце 1940-х: тогда археологи нашли несколько манускриптов I—III века нашей эры. Множество подобных исторических артефактов были украдены. Чтобы спасти оставшееся, власти Израиля и решили провести опасную операцию раскопок — для многих мест пришлось использовать дроны и альпинистское снаряжение.

«Недавно обнаруженные фрагменты свитка — тревожный сигнал для государства, — приводит слова директора Управления древностей Израиля Исраэля Хассона РИА Новости . — Необходимо выделить ресурсы для завершения этой исторически важной операции. Мы должны убедиться, что сможем найти все, что еще скрывают пещеры, прежде чем это сделают грабители. Некоторые из этих сокровищ бесценны».



Обнаруженная корзина после извлечения из раскопа. Фото: haaretz.com

В обследуемых пещерах обнаружили, впрочем, не только библейский свиток, но и тайник с монетами времен 133−135 годов нашей эры (это удалось определить по символам на них), а еще наконечники стрел и копий, тканый материал, сандалии и гребни от вшей того же периода. В другом месте покоился скелет ребенка 6−12 лет: его завернули в ткань и похоронили в позе зародыша. Анализ показал, что погребению порядка шести тысяч лет. Кроме того, в этих местах обнаружили и корзину с крышкой, сплетенную из растительных волокон, которая уже претендует на то, чтобы стать самой древней находкой такого рода.

Возраст ее, как показало радиоуглеродное датирование, — около 10,5 тысячи лет, а сохранность уникальна. Из-за жаркого климата корзина сохранилась полностью в том виде, в каком ее изготовил мастер. Она была сплетена в период неолита, предшествующего появлению керамики в этом регионе. Ученые полагают, что корзину, возможно, использовали для хранения вещей, учитывая ее объем — порядка 90−100 литров.