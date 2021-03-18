Электрический кроссовер BMW iX дебютирует с двумя вариантами силовой установки

Источник материала: Tut.by

Компания BMW озвучила характеристики товарной версии электрического кроссовера iX, выпуск которого налаживается на заводе в Дингольфинге.





Напомним, что в статусе предсерийного прототипа этот электрокар был представлен в прошлом году — и AUTO.TUT.BY подробно о нем рассказывал . А сейчас в BMW заявили, что в момент запуска на рынок iX будет доступен в двух модификациях — xDrive 40 и xDrive 50. В первом случае мощность двух электродвигателей составляет «более 300 л.с.», а с места до 100 км/ч кроссовер разгоняется приблизительно за 6 секунд. Запас хода на одной зарядке батареи на 70 кВтч превышает 400 км (в соответствии со стандартом WLTP).









У iX xDrive 50 с батарей емкостью более 100 кВтч заявленная отдача установки — свыше 500 л.с., набор первой «сотни» занимает менее 5 секунд, а запас хода составляет более 600 км. Максимальная скорость у обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч. Предельная мощность зарядки достигает 150 кВт у xDrive 40 и 200 кВт у xDrive 50, а на терминалах быстрой зарядки постоянным током восполнить заряд батареи с 10% до 80% можно будет за 40 минут.





В оформлении интерьера широко используются переработанные материалы (это, например, вторично используемые пластик и алюминий) и природное сырье (для обработки кожи используется экстракт оливковых листьев вместо традиционных веществ для дубления). Напомним, что iX первым получит новое поколение мультимедиа-системы iDrive — узнать о ней можно тут .





Среди доступных опций — четырехзонный климат-контроль, стеклянная панорамная крыша (самая большая по площади среди серийных BMW) с электрохромным затемнением и пакет Sport, включающий аэродинамический обвес с треугольными воздуховодами в переднем бампере, окраску кузова цветом Aventurine Red Metallic с черными глянцевыми элементами экстерьера и 21-дюймовые легкосплавные диски.





У европейских дилеров новинка появится в конце текущего года, в Германии ее стартовая стоимость составит 77 300 евро. Также в BMW подтвердили выход iX на российский рынок — в соседней стране дебют электрокроссовера запланирован на 2022 год