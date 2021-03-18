|
В России составили список из лучших смартфонов начала года. Знаете такие?
Источник материала: Tut.by
В российском Роскачестве составили список из лучших, по мнению организации, смартфонов конца прошлого и начала нынешнего годов. Об этом говорится в
Девайсы оцениваются по нескольким параметрам: камера, производительность, батарея, диспелй, цена — из оценок по этим параметрам (максимальный балл в каждой категории — пять) составляется общая оценка.
Далее приводится таблица, в которой сообщается о «топе смартфонов конца 2020—2021 года»:
Лучшим флагманом назвали
Минусы тоже нашли. Так, девайс пожурили за отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и невозможность установки карты памяти microSD. А еще прошлись по комплекту поставки, из которого пропала гарнитура и даже адаптер питания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девайсы оцениваются по нескольким параметрам: камера, производительность, батарея, диспелй, цена - из оценок по этим параметрам (максимальный балл в каждой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)