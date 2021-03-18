В России составили список из лучших смартфонов начала года. Знаете такие?

Источник материала: Tut.by

В российском Роскачестве составили список из лучших, по мнению организации, смартфонов конца прошлого и начала нынешнего годов. Об этом говорится в материале на сайте компании.

Девайсы оцениваются по нескольким параметрам: камера, производительность, батарея, диспелй, цена — из оценок по этим параметрам (максимальный балл в каждой категории — пять) составляется общая оценка.

Далее приводится таблица, в которой сообщается о «топе смартфонов конца 2020—2021 года»:





Лучшим флагманом назвали Galaxy S21 Ultra от Samsung. Так, по мнению организации, у девайса выдающаяся камера, корпус, а также корпус, почти не восприимчивый к повреждениям. В комментарии эксперт Роскачества пишет: «Galaxy S21 Ultra еще и прочный гаджет, который отделался несколькими царапинами на корпусе после нашего барабанного теста».

Минусы тоже нашли. Так, девайс пожурили за отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и невозможность установки карты памяти microSD. А еще прошлись по комплекту поставки, из которого пропала гарнитура и даже адаптер питания.

Девайс от Huawei похвалили за процессор HiSilicon Kirin 9000 и основную камеру, за счет которой устройство оказалось на втором месте в рейтинге. К минусам отнесли стеклянный корпус, который оказался восприимчив к падениям. И еще раз обратили внимание на отсутствие поддержки microSD и 3,5-мм аудиовыхода.

OnePlus Nord N10 , по мнению Роскачества, является лидером по соотношению цены и качества. А Redmi Note 9T подойдет тем, кому нужен среднебюджетный смартфон с достаточной автономностью и производительностью для повседневных задач.