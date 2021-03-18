Не верится, но ей уже 45 лет и она мать троих детей. Что сейчас с «Жади» из культового сериала «Клон»

Источник материала: Tut.by

Любимица миллионов телезрителей по всему миру бразильская актриса Джованна Антонелли или, как мы любим ее называть по имени героини, Жади отмечает свой юбилейный день рождения. Над ней — звездой сериалов «Клон» и «Семейные узы» совершенно не властно время. Как ей это удается — попробуем проследить за ее биографией.

Малютка Джованна появилась на свет весной 1976 года в знаменитом городе Рио-де-Жанейро. Семья девочки была совсем непростой: папа — известнейший оперный певец Гилтон Прадо, а мама — прима- балерина Суэли Антонелли. От отца девочка унаследовала великолепный голос, а от мамы — чудесную фигуру и задатки к занятиям танцами.

— Она всегда была чудесной девочкой, доброжелательной, ласковой, очень простой, - рассказывала мать Джованны. - И, слава богу, она унаследовала таланты своих родителей, особенно отца. Я работала еще в те времена, когда телевидение было бедным, слабо развитым. Ну, а мой муж участвовал во всех крупных музыкальных программах и шоу того времени. Поэтому успех Джованны для нас — большая гордость. Я человек очень критичный, но дочку считаю блестящей актрисой.

Моя собственная бабушка держала всех в ежовых рукавицах, и я однажды пообещала себе, что своих отпрысков буду воспитывать совершенно иначе. Слава богу, у нас, артистов, иной взгляд на мир. Это не значит, что я позволяла Джованне все. Мы прививали ей уважение, достоинство, доверие, закладывали моральные устои.

К чести девочки, она замечательно распорядилась этим «стартовым капиталом». Уже в 11 лет она стала играть в театре. Умение петь и танцевать всегда выделяло Джованну из числа других юных актеров, поэтому самые «вкусные» роли и предложения доставались именно ей. Видя ее успехи, родители, все же хотели, чтобы у дочери была «настоящая профессия», но не срослось:

— Они запихнули меня в Университет Рио на факультет журналистики, откуда я сбежала через два семестра, сославшись на новую роль. Актрисой я решила стать сама. У меня есть старший брат Леонардо (мне — 26 лет, а ему — 32), который работает налоговым адвокатом. Ему никогда в голову не приходило заняться искусством. А вот его сын Габриэл снимается со мной в «Клоне». Я ни разу не ходила на актерские курсы и начала работать, когда была еще очень маленькой. В 11 лет попала в любительский театр и с тех пор уже не останавливалась.

Шестнадцатилетней Джованна дебютирует в кино. Все началось с небольшой роли в популярной мелодраме. Спустя всего несколько лет счет таким ролям пошел на десятки. О девушке узнали далеко за пределами ее родной страны. Появились поклонники и на территории бывшего СНГ, где в 90-е с удовольствием транслировали бразильские теленовеллы. Одной из них стал культовый сериал «Тропиканка» (1994).

Потом были любовная драма «Лето нашей тайны» и комедия «Боссанова». А в 2000-м Джованна появилась в звездном сериале «Семейные узы», сыграв мать-одиночку, вынужденную подрабатывать проституцией - Капиту. Изначально ее персонаж был второстепенным и малозначительным. Но, увидев к нему интерес зрителей, шоураннеры переписали сценарий и срочно вывели Капиту на первый план.

— Познакомилась с настоящими проститутками, одна из них стала моей близкой подругой. Не имеет значения, как человек зарабатывает на жизнь, если в душе он не испорченный. В Бразилии трудно с работой — каждый изворачивается как может, чтобы оплатить счета в конце месяца. Между прочим, я ни разу не сталкивалась с порицанием со стороны бразильских зрителей. Хотя часто гуляю по улицам, хожу в магазины, общаюсь с поклонниками (обожаю своих фанатов!). Многие мне говорили, как сочувствуют моей героине.

Примечательно, что «Семейные узы» опутали и саму Джованну: в самый разгар съемок она сбежала со своим давним возлюбленным в Лас-Вегас, чтобы обвенчаться. Избранником актрисы стал успешный предприниматель Рикардо Медина. Правда через некоторое время они также стремительно разбежались.

— Это его решение. Мы познакомились, когда мне было 15. И я… ладно, скажу честно, несколько фригидна. И хватит об этом! В конце концов, по бразильским законам, мы и не были женаты, потому что венчались в Лас-Вегасе.

После окончания теленовеллы Джованне предложили множество рекламных контрактов, а в рейтингах самых популярных латиноамериканских актрис она заняла первые позиции. Но после этого сокрушительного успеха, Джованна пытается сделать паузу: она отвергает несколько предложенных ей киносценариев и сосредотачивается на своей карьере в театре, где играет Марию Магдалену в пьесе об Иисусе Христе. Но совсем скоро ее зовут в проект, от участия в котором просто было невозможно отказаться — это был сериал «Клон».

— Режиссер Жайме Монжардим фаталист. Говорит, что верит в провидение, но любит его подразнить. Он считает, что всем актерам «Клона» было суждено сыграть в этом сериале, но помучил меня здорово. Вначале пригласил на кастинг, мы все обсудили, и, как потом я узнала, Жайме сразу сделал выбор. Но тогда изобразил сомнения, я ждала несколько месяцев, почти отчаялась. Мы много раз встречались с режиссером на светских раутах, плюс он завел премиленькую привычку время от времени вызывать меня на собеседование. Но ни разу, до окончательного распределения ролей, не намекнул на положительный исход дела.

Джованне досталась главная роль — восточной красавицы Жади. А значит нужно было срочно учиться танцу живота и ставить арабский акцент.

— Все было сложно! Мы погрузились в культуру, коренным образом отличающуюся от бразильской. Месяц я учила только танец живота на профессиональном уровне. И еще арабское произношение. А еще я голодала. Как же я люблю покушать, но если надо для роли, просто стискиваю зубы и не ем. Видите морщины в уголках глаз? Это издержки профессии, особенно тех съемок. Но это был лучший опыт в моей жизни.

Затраченные усилия были не зря. «Клон» прошел с зашкаливающими рейтингами не только в Бразилии, но и еще в 30 странах Америки и Европы. Вместе с исполнителем главной роли Мурило Бенисио, Джованна облетела множество государств, где лично представила картину.

— Уникальный сериал. Когда он стартовал в Бразилии, многие предрекали ему провал. Его показ совпал с трагическими событиями 11 сентября. Весь мир обернулся против мусульман, а у нас герои цитируют Коран и здороваются «Алейкум, салам!». Странно, да?

Однако рейтинги были фантастические. «Клон» показал настоящую жизнь современных мусульман, с которой никто толком не знаком. В кризисный для человечества момент мы вдруг заявили, что арабы и террористы — не одно и то же. Эти люди обладают богатейшей культурой. «Клон» говорит о красоте, любви, Боге, умении жить в согласии и гармонии, а вовсе не о политике. Но жить как Жади я бы не смогла. Я феминистка и не признаю полной зависимости от мужчины. Я все решаю сама. Не родился еще тот, ради которого я могла бы пожертвовать работой, родителями, даже в малом поступиться во вкусах и привычках. Любовь должна быть разумной.

Но о разумности в то время речи и не шло. Актер Мурило Бенисио стал не только ее любимым экранным «Лукасом», но и вполне реальным возлюбленным. Ради этой страсти Джованна развелась со своим супругом, а Бенисио бросил красавицу-подружку.

В 2005-ом у пары родился сын Пьетро. А потом начался ад. Мурило измучил спутницу сценами ревности, и она сбежала от него. Причем не только в другой дом, но и в другую страну. В США она встретила американского предпринимателя Роберто Локасцио, за которого в 2007-ом вышла замуж. Но не таков оказался ее бывший, чтобы пожелать экс-возлюбленной счастья и отпустить на все четыре стороны. Он подал судебный запрет на вывоз их общего ребенка из страны. Джованна была безутешна, в судах ей приходилось проводить времени больше, чем на съемочных площадках. К тому же ее ждали в Голливуде, а она была вынужденно застряла здесь, общаясь с крайне токсичным человеком.

— Когда ты расстаешься с женщиной, тебе больше не нужно терпеть ее в своей жизни. Когда же есть дети, все становится сложнее. Там уже и темы для споров, и ссоры. В конце концов история может закончиться в суде. Это безумие. Я слушал такие вещи, которые и представить себе не мог, — плакался в СМИ Мурилу.

Джованна с сыном

Суды закончились только тогда, когда нынешний супруг актрисы сказал, что больше не в силах этого выносить и подал на развод. Теперь ей уже не надо было в Штаты, а Мурило был рад:

— У нас разделенное опекунство, то есть мы принимаем решения вместе. И теперь я в чудесных отношениях с Джованной. Могу видеть Пьетро каждый день. Забираю его из школы, везу к себе домой, мою его, мы спим вместе. Домой к маме он едет только вечером.

Однако Джованна не может быть одна слишком долго. В 2009-м она знакомится на съемках с режиссером Леонардо Ногейра, а через год они вместе с ним стали родителями близнецов Антонии и Софии.

— Сын Пьетро поначалу очень ревновал меня к девочкам, но сейчас у них такая удивительная связь! Он заботится о сестрах, очень мне помогает. На самом деле я благодарна судьбе, что все так сложилось, ведь если бы не распался мой второй брак, я бы не встретила свою большую любовь.

Счастливое материнство не поставило крест на ее карьере. В 2012 она возвращается к любимым зрителям в главной роли, в образе супер-женщины полицейской в картине «Георгий Победоносец». С этого дня и до сегодняшнего Джованна снимается в двух-трех картинах в год. А еще открыла свой собственный бизнес по выпуску парфюма и сумок под брендом Gio.

— Я не верю в ярлыки, не воспринимаю их всерьез. Это всегда низводит человека до этого титула. Думаю, что действительно важно — это иметь возможность делать тысячу разных дел. А что касается внешности, то я просто стараюсь сохранять баланс, чтобы поддерживать себя в форме.