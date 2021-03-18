Британский фильм с Камбербэтчем, который сегодня выходит в прокат, могли снимать в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Фильм «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем, который сегодня выходит в столичный прокат, мог сниматься в Беларуси. Об этом в интервью изданию Roger Ebert рассказал автор шпионской драмы Доминик Кук.



Кадр из фильма

События фильма «Игры шпионов» происходят во времена Холодной войны. Режиссер картины Доминик Кук рассказал, что съемочная группа не могла работать в России, поэтому искала подходящие локации в белорусской столице и собиралась снимать здесь часть сцен. Однако в последнюю минуту кинематографисты не смогли получить соответствующее разрешение. Авторы неохотно отказались от съемок в Беларуси и отсняли материал с помощью голубого фона в Праге.

В том же интервью Минск режиссер назвал «невероятным местом». Он восхитился тем, что город был отстроен сразу же после Второй мировой войны и что тут до сих пор есть 30-футовая статуя Ленина, а архитектура столицы ассоциируется у Кука с монолитной эпохой Советского союза. Кстати, в трейлере картины все-таки можно увидеть здание, которое сильно напоминает минский Дворец Республики.

Премьера «Игр шпионов» состоялась на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в январе 2020 года. В столичный прокат она выходит спустя год — 18 марта. По сюжету, во время Холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.

В фильме снялись Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Владимир Чуприков и другие.

«Игры шпионов» Когда: уже в кино

Где: в кинотеатрах Минска

Сколько: от 6 рублей Купить билет