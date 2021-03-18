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Британский фильм с Камбербэтчем, который сегодня выходит в прокат, могли снимать в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Фильм
События фильма «Игры шпионов» происходят во времена Холодной войны. Режиссер картины Доминик Кук рассказал, что съемочная группа не могла работать в России, поэтому искала подходящие локации в белорусской столице и собиралась снимать здесь часть сцен. Однако в последнюю минуту кинематографисты не смогли получить соответствующее разрешение. Авторы неохотно отказались от съемок в Беларуси и отсняли материал с помощью голубого фона в Праге.
В том же интервью Минск режиссер назвал «невероятным местом». Он восхитился тем, что город был отстроен сразу же после Второй мировой войны и что тут до сих пор есть 30-футовая статуя Ленина, а архитектура столицы ассоциируется у Кука с монолитной эпохой Советского союза. Кстати, в трейлере картины все-таки можно увидеть здание, которое сильно напоминает минский Дворец Республики.
Премьера «Игр шпионов» состоялась на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в январе 2020 года. В столичный прокат она выходит спустя год — 18 марта. По сюжету, во время Холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.
В фильме снялись Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Владимир Чуприков и другие.
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Фильм «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем, который сегодня выходит в столичный прокат, мог сниматься в Беларуси. Об этом в интервью изданию Roger Ebert рассказал...
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