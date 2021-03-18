На рынок вернулся еще один кредит на жилье. Какая нужна зарплата, чтобы взять 100 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

C 11 марта Приорбанк возобновил кредитование жилья. FINANCE.TUT.BY изучил условия новых кредитов на недвижимость и собрал все доступные на сегодня варианты.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре рассмотрены кредиты на покупку и строительство недвижимости на общих условиях. Включены как предложения на покупку и строительство любого жилья, так и партнерские программы банков и застройщиков. Не рассматривались льготные кредиты и кредиты для определенных категорий граждан.

В феврале Беларусбанк возобновил кредиты на недвижимость, с марта к нему присоединился Приорбанк . Об условиях кредитования недвижимости на общих основаниях — в таблице ниже.

Банк, кредит Ставка; срок; размер кредита; обеспечение; страхование; график погашения Вид недвижимости; документы; условия для ИП Беларусбанк,

Ипотека Экспресс 21% (СР+13,25%); 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости; не обязательно; дифференцированный график Готовое жилье на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП Приорбанк,

Строительство под залог 14,69% (СР+6,93%); 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; отсрочка погашения основного долга на 1 год; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; дифференцированный график Первичное жилье; справка о доходах за 6 месяцев, договор строительства недвижимости, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП Приорбанк,

Дружная семья 14,69% (СР+6,93%); 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство близких родственников; обязательное страхование недвижимости, страхование жизни кредитополучателя не обязательно; дифференцированный график Первичное и вторичное жилье; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП Приорбанк,

Покупка под залог 14,69% (СР+6,93%); 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; аннуитет Вторичное жилье; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП

Банк, кредит Ставка; срок; размер кредита; обеспечение; страхование; график погашения Вид недвижимости; документы; условия для ИП Беларусбанк,

Ипотека Экспресс 21% (СР+13,25%); 20 лет; до 100% стоимости недвижимости; залог недвижимости; не обязательно; дифференцированный график Готовое жилье на первичном и вторичном рынках; справка о доходах за 3 месяца, договор купли-продажи, выписка из ЕГР; для ИП: справка из банка о движении денежных средств за 3 месяца; свидетельство ИП Приорбанк,

Строительство под залог 14,69% (СР+6,93%); 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; отсрочка погашения основного долга на 1 год; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; дифференцированный график Первичное жилье; справка о доходах за 6 месяцев, договор строительства недвижимости, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП Приорбанк,

Дружная семья 14,69% (СР+6,93%); 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство близких родственников; обязательное страхование недвижимости, страхование жизни кредитополучателя не обязательно; дифференцированный график Первичное и вторичное жилье; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП Приорбанк,

Покупка под залог 14,69% (СР+6,93%); 5 лет; от 10 000 до 373 500 BYN, до 80% стоимости недвижимости; залог недвижимости, поручительство супруга/-и, поручительство третьих лиц не требуется; обязательное страхование недвижимости и жизни кредитополучателя; аннуитет Вторичное жилье; справка о доходах за 6 месяцев, договор купли-продажи, документ о рыночной оценке, документ об оплате суммы собственного участия; возможно кредитование ИП

Что сейчас нужно знать об условиях жилищных кредитов

Условия трех кредитов Приорбанка похожи, но есть нюансы. Кредит «Строительство под залог» доступен только для строительства жилья по договору с застройщиком, кредит «Покупка под залог» — только на приобретение объектов недвижимости на вторичном рынке. Программа «Дружная семья» подойдет для обоих случаев.

похожи, но есть нюансы. Кредит «Строительство под залог» доступен только для строительства жилья по договору с застройщиком, кредит «Покупка под залог» — только на приобретение объектов недвижимости на вторичном рынке. Программа «Дружная семья» подойдет для обоих случаев. Различается обеспечение кредитов: во всех случаях необходимо передать недвижимость в залог банку и застраховать ее, а также оформить поручительство на супруга или супругу. По программе «Дружная семья» страховать жизнь кредитополучателя не нужно, по другим двум это обязательное условие. Также кредит «Дружная семья» предусматривает наличие дополнительных поручителей из числа близких родственников.

Аннуитетный график погашения используется для кредита «Покупка под залог». Другие кредиты будут погашаться дифференцированным способом — способом, при котором платеж уменьшается ежемесячно.

В совокупном доходе по программам «Покупка под залог» и «Строительство под залог» учитывается доход обоих супругов. По «Дружной семье» в совокупный доход также включается доход двух-четырех поручителей — близких родственников.

Особенность кредита на строительство — наличие отсрочки погашения основного долга на 1 год. Это значит, что первый год необходимо будет платить только проценты.

Что касается документов, то по кредитам «Покупка под залог» и «Дружная семья» в числе прочих необходимо предоставить документ об оценке недвижимости, подготовленный компетентной организацией.

Отметим, что по кредиту Беларусбанка не требуется поручительство, страхование квартиры и жизни кредитополучателя. Обеспечением является залог недвижимости.

не требуется поручительство, страхование квартиры и жизни кредитополучателя. Обеспечением является залог недвижимости. Также ключевое отличие в предложениях двух банков — срок кредитования. В Приорбанке он составляет 5 лет, в Беларусбанке — 20 лет.

По партнерским программам с застройщиками на 10−20 лет кредитует только Белинвестбанк . Список партнеров и полные условия кредитования по данным программам представлены в таблице.

Объект, застройщик Ставка Срок; минимальный взнос; обеспечение МАПИД, «ДомоведСтрой», Торговый центр «СитиГрад», Гомельский ДСК, «Полоцкжилстрой», «Будаунiчы рай», «Белпрок Строй Групп», Стройтрест № 2, «Дана Астра», «Ника Проект», «Эмирейтс Блю Скай» 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Датч Стар» 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679)

или

10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «БелКитСтрой и Ко» 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 и 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679)

или

10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Инфореалт» 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог ФИНОИП 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее 14,69% (СКО*1,679) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Айрон», «Стройформула» 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 13,33% (СКО*1,679) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее — 13,33% (СКО*1,679) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее — 13,33% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «СИ-трейдинг» 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог ДЕМАРШ, «Алмари», «Астодевелопмент», «БелАТЭП», «Трест Промстрой» 12,99% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог АРЭСА-СЕРВИС, ГУПК Управления делами президента РБ, «Зеленая гавань» 12,99% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Брестжилстрой», «Пригородстройинвест», «Строминвест», «Строминвест-Ратомка», «Эледи Компани» 12,99% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог УКС Дзержинского района 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) или

12,99% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Стройтехинвест» 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679)

или 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Беликов Монолит» 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679)

или

7,99% (0,913*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет и 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости БИЮСИСИ 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Ремсантехстрой» 9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Управление капитальным строительством Горецкого района 9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог

Объект, застройщик Ставка Срок; Минимальный взнос; Обеспечение МАПИД, «ДомоведСтрой», Торговый центр «СитиГрад», Гомельский ДСК, «Полоцкжилстрой», «Будаунiчы рай», «Белпрок Строй Групп», Стройтрест № 2, «Дана Астра», «Ника Проект», «Эмирейтс Блю Скай» 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Датч Стар» 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679)

или

10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «БелКитСтрой и Ко» 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 и 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679)

или

10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Инфореалт» 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог ФИНОИП 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца, далее — 14,69% (СКО*1,679) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Айрон», «Стройформула» 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее — 13,33% (СКО*1,679) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее — 13,33% (СКО*1,679) или 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее — 13,33% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «СИ-трейдинг» 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог ДЕМАРШ, «Алмари», «Астодевелопмент», «БелАТЭП», «Трест Промстрой» 12,99% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог АРЭСА-СЕРВИС, ГУПК Управления делами президента РБ, «Зеленая гавань» 12,99% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Брестжилстрой», «Пригородстройинвест», «Строминвест», «Строминвест-Ратомка», «Эледи Компани» 12,99% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог УКС Дзержинского района 10,99% (1,256*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) или

12,99% (1,485*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Стройтехинвест» 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679)

или 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Беликов Монолит» 7,99% (0,913*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 10 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679)

или

7,99% (0,913*СКО) — первые 24 месяца при сроке 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет и 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости БИЮСИСИ 8,99% (1,027*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог «Ремсантехстрой» 9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев, далее — 14,69% (СКО*1,679) 10 лет, 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог Управление капитальным строительством Горецкого района 9,99% (1,142*СКО) — первые 12 месяцев при сроке 20 лет, далее — 14,69% (СКО*1,679) 20 лет; от 10%; поручительство, при необходимости залог

Белинвестбанк продолжил наращивать партнерскую сеть. За полтора месяца число застройщиков-партнеров банка увеличилось с 27 до 37 компаний. Основная процентная ставка выросла на 1,36 п. п. с 13,33% до 14,69%. Увеличился также уровень льготных процентных ставок, которые действуют первые один-два года. Если в начале февраля минимальные льготные ставки составляли 4,99−6,99%, то на данный момент минимальная ставка — 7,99%. Выросла также максимальная льготная ставка с 10,99% до 12,99%. В качестве примера: в начале февраля по партнерскому кредиту с «Астодевелопмент» льготная ставка составляла 4,99% или 8,99%, сегодня — 12,99%. Улучшения условий кредитования не отмечено ни по одной из партнерских программ.

Взять 100 тысяч рублей в Приорбанке: какая зарплата нужна

Рассмотрим новые кредиты от Приорбанка и посчитаем, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять кредит на 100 тысяч рублей. А также во сколько такой кредит обойдется за 5 лет.

Платеж по аннуитетной программе «Покупка под залог» составит 2363 рубля и будет постоянным в течение 5 лет. Переплата составит 41 700 рублей. Чтобы получить кредит в Приорбанке на этих условиях, доходы супругов должны составлять в совокупности не менее 6 тысяч рублей.

По двум другим кредитам совокупный требуемый доход — также порядка 6 тысяч рублей. Для кредита «Дружная семья» рассматривался вариант доходов супругов в размере 2 тысяч и 2,5 тысячи рублей, а также доход двух поручителей — по 750 рублей. Первый платеж будет равен 2690 рублям и в дальнейшем пойдет на снижение. За весь срок кредитования сумма процентов достигнет 35 600 рублей.

Отметим, что на доступную сумму кредита влияет ряд факторов: наличие кредитов и рассрочек, возраст кредитополучателей, семейное положение, наличие несовершеннолетних детей и другие. В соответствии с требованиями банка возраст кредитополучателей на момент погашения кредита должен быть от 22 до 65 лет.