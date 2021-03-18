Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самые полезные для сердца белковые продукты 18.03.2021, 11:07

1,028

Их «секрет» заключается в наличии некоторых важных аминокислот.

Ученые из Университета Ист-Англии утверждают, что 75 грамм стейка в день, 100 грамм лосося или пол-литра обезжиренного молока защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет medicina.ua .

Польза обусловлена некоторыми аминокислотами – «кирпичиками», из которых состоят белки. Они помогают укреплять клетки, ткани и мышцы организма. Такой же положительный эффект оказывают и бобовые продукты, брокколи, шпинат.

Как показало исследование, люди, которые едят много белковой пищи, имеют более низкое кровяное давление и более здоровые сосуды, что значительно снижает риск инфаркта и инсульта.

Разные продукты оказывали разные эффекты на здоровье. Аминокислоты из растительной пищи, такой как бобовые, брокколи и шпинат, были связаны со снижением кровяного давления. А аминокислоты из молочных продуктов, мяса и рыбы сохраняли эластичность сосудов. Ученые проанализировали данные о семи аминокислотах: глутаминовая кислота, лейцин, тирозин (они содержатся в мясе и молоке), аргинин, цистеин, глицин и гистидин (некоторые зеленые овощи и бобовые).

Фасоль адзуки содержит много калия, кальция, железа. Это отличный источник белка. Высокое давление часто связано с нарушением функции почек. Адзуки обладает лечебным воздействием на почки. Эту фасоль можно кушать больше других бобовых. При отеках и задержке жидкости поможет напиток из адзуки. Недельку попить и любой отек уходит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .