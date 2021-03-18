ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали самые полезные для сердца белковые продукты

18.03.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самые полезные для сердца белковые продукты

  • 18.03.2021, 11:07
  • 1,028
Медики назвали самые полезные для сердца белковые продукты

Их «секрет» заключается в наличии некоторых важных аминокислот.

Ученые из Университета Ист-Англии утверждают, что 75 грамм стейка в день, 100 грамм лосося или пол-литра обезжиренного молока защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет medicina.ua.

Польза обусловлена некоторыми аминокислотами – «кирпичиками», из которых состоят белки. Они помогают укреплять клетки, ткани и мышцы организма. Такой же положительный эффект оказывают и бобовые продукты, брокколи, шпинат.

Как показало исследование, люди, которые едят много белковой пищи, имеют более низкое кровяное давление и более здоровые сосуды, что значительно снижает риск инфаркта и инсульта.

Разные продукты оказывали разные эффекты на здоровье. Аминокислоты из растительной пищи, такой как бобовые, брокколи и шпинат, были связаны со снижением кровяного давления. А аминокислоты из молочных продуктов, мяса и рыбы сохраняли эластичность сосудов. Ученые проанализировали данные о семи аминокислотах: глутаминовая кислота, лейцин, тирозин (они содержатся в мясе и молоке), аргинин, цистеин, глицин и гистидин (некоторые зеленые овощи и бобовые).

Фасоль адзуки содержит много калия, кальция, железа. Это отличный источник белка. Высокое давление часто связано с нарушением функции почек. Адзуки обладает лечебным воздействием на почки. Эту фасоль можно кушать больше других бобовых. При отеках и задержке жидкости поможет напиток из адзуки. Недельку попить и любой отек уходит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их «секрет» заключается в наличии некоторых важных аминокислот.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России составили список из лучших смартфонов начала года. Знаете такие?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by