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Часть Жодино осталась без света и без воды

18.03.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Часть Жодино осталась без света и без воды

  • 18.03.2021, 11:00
Часть Жодино осталась без света и без воды

Жителей города просят потерпеть.

Утром 18 марта в Жодино произошла авария на трансформаторной подстанции. Часть города осталась без света и без воды. Об этом TUT.BY сообщили местные жители, пишет tut.by.

В Жодинской РЭС сообщили, что в 9.02 произошло отключение распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей большую часть города, в том числе и водозабор «Северный». В результате часть города Жодино осталась без электричества и воды.

Сейчас аварию устраняют. Точное время восстановления электроэнергии и электроснабжения неизвестно. Жителей города просят потерпеть

 
 
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