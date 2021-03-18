Источник материала: Хартия'97

Как же это докатился до «убийцы»? 3 18.03.2021, 10:59

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Американцы долго терпели, но наконец дали звонкую оплеуху.

Нет. Что бы ни говорили российские пропагандисты в защиту Путина, но итог, к которому он привел страну – ненормальный, пишет телеграм-канал «Серпом По» .

Как же это президент единственной глобальной страны в мире называет руководителя России «убийцей»? И это – вежливый, опытный Байден. Что же это надо было сделать?

Вы можете себе представить нечто подобное в отношении Михаила Горбачева? Бориса Ельцина? Си Цзиньпина, наконец?

Никогда такого не было. Это случилось с Путиным и только с ним. Уникум. Гений.

Когда это началось? Где истоки? Мюнхенская речь? Крым? Но ведь как-то стартовало, и незаметно, сначала потихоньку, а затем, набирая скорость, покатился этот шар в лузу «убийца». И вот он уже там. Бултыхается, трепещет словно блестящая на солнце чешуей рыбка, попавшая в сеть. Не выбраться.

Что ни говори, Горбачев, а потом Ельцин оставили Путину хорошее наследство с точки зрения отношений с Соединенными Штатами. Но он его растратил.

И, главное, Россия явно не на подъеме. Совершенно не в том состоянии, чтобы продолжать набирать обороты в гонке вооружений и противостоянии с США, которые по принципу «мал клоп, да вонюч», не считают нашу «элиту» глобальным, равным противником. Да, конечно, будут сдерживать. Но это все.

Был ли за послевоенное время опыт успешного развития хоть у какой-то страны, которая ввязывалась в противостояние с Соединенными Штатами? Нет такого. СССР известно, чем закончил. А хитроумные «китайские товарищи» почти полвека строили свое могущество на хороших и деловых отношениях с США. Не то что нынешние правящие российские чудаки, умудрившиеся за полтора десятка лет дойти до того, что им в лицо говорят, что они киллеры.

И что теперь делать? После слов Байдена о том, что Путин – «убийца», последовал мощный ход – отзыв посла Антонова из Вашингтона. Совещаться, как же теперь быть? Как строить отношения, когда американцы долго терпели наглость, но наконец, дали звонкую оплеуху? И ведь не уберегли верные слуги хозяина. Как быть?

Да никак не быть. Продолжать знать свое место и выдумывать о себе невесть что. Жить в придуманном мире, совать свое жало к соседям. Пока окончательно власть в стране не сгниет

Нам ли удивляться будущей «гонке на лафетах», не верить в ее неизбежность? Дождемся ее, постоим один день сплоченным полком с портретами «бессмертных» (со скорбными лицами и радостью освобождения в душе), плюнем на утро в прошлое ветеранов КГБ, и начнем с Америкой путь «с нуля». Преемников у киллеров не будет - они останутся державно бездетными.

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