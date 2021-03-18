Главное в четверг. Kyky выпустило мерч с Василевичем, в СИЗО Бреста поженились политзаключенный и его девушка

Источник материала: Onliner

16 марта в СИЗО-7 Бреста поженились политзаключенный Святослав Герасимук и его невеста Татьяна, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

В январе в одном из своих писем Святослав сделал девушке предложение. Они долго не могли определиться, где расписаться — в СИЗО или уже после суда, в колонии. В итоге пара поняла, что больше ждать они не могут и хотят заключить брак сейчас.

«Мы не виделись три месяца, поэтому этот день для меня был более чем особенный. Все это время я видела Святослава лишь во снах. До последнего момента не могла поверить, что вот-вот я с ним встречусь вживую».

За неделю до назначенной даты Татьяна написала политзаключенному об этом в письме.

«Ребята в камере ему помогли подготовиться. На церемонии Святослав был в джинсах, пиджаке и туфлях. К слову, я никогда до этого момента не видела его в деловом стиле».

Сначала Татьяну вместе с работницей ЗАГСа привели в маленькую комнату, стены которой были увешаны иконами.

«Как только Святослава завели, мы обняли друг друга. У меня сразу покатились слезы, но он попросил не плакать. Очень сложно было сдержать эмоции, но мне удалось. С того момента счет времени я потеряла».

Работница ЗАГСа зачитала речь. Жених и невеста все это время стояли, держась за руки. Им разрешили обменяться кольцами, объявили мужем и женой. Завершилась церемония в СИЗО поцелуем.

«Перед тем как его увели, мы еще раз смогли обнять друг друга. Весь процесс занял минут 10. Но эти 10 минут впервые за три месяца дали мне возможность почувствовать себя счастливой», — рассказала девушка.





Kyky выпустило мерч со своим учредителем — сейчас он находится в тюрьме

Издание Kyky, домены которого были заблокированы не меньше восьми раз, запустило аккаунт на Patreon — благодаря нему можно получить мерч и поддержать команду редакции. Все предложения можно увидеть по этой ссылке .





В Минске завершили уголовное дело в отношении участника акции протеста

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Брестской области.

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 августа прошлого года он в состоянии алкогольного опьянения вместе с другими лицами участвовал в акции протеста и совершал погромы. Кроме этого, мужчина блокировал дорогу, выходя на проезжую часть.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Вот что сообщает Следственный комитет: «В ходе допроса молодой человек пояснил, что во время акции он потерял в толпе своего друга. Именно с целью привлечения его внимания обвиняемый взбирался на опору светофора и баррикады, совершал погромы с использованием деревянной палки».

По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении погромов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву этапировали из СИЗО на Володарского в СИЗО Жодино

Сегодня журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву этапировали из СИЗО на Володарского в СИЗО Жодино, сообщает телеканал. Об этом мужу Андреевой Игорю Ильяшу сообщили, когда он пытался передать ей передачу в тюрьму на Володарского.





(будет дополнено)