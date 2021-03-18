В Минске заметили Tesla, у которой с номерами происходит что-то очень странное

Источник материала: Onliner

Ох уж эти номера, чего с ними только не случается! То листик прилипнет, то грязь, то вот краска слезет, да так избирательно, что диву даешься! В Минске замечена Tesla с весьма проблемными регистрационными знаками.

На автомобиль и на его номер обратили внимание сразу несколько наших читателей. Сначала посмотрите снимок, которым поделился пользователь нашего форума с ником AGAINST. Tesla Model S белого цвета, на регистрационном номере можно различить E055 АА-7. Но различить можно разве что вблизи, так как краска сохранилась только на символах E и 0. Это уж не говоря о том, что сам номер вызывает определенные вопросы: как-то непривычно видеть белорусский регистрационный знак в формате с буквой и тремя цифрами.





Идем дальше. Фотография, которую корреспонденту Onliner прислал другой наш читатель, снимок сделан на кольце в районе автовокзала «Восточный». Знак тот же самый и автомобиль — Tesla Model S белого цвета. Но краска только на E, символ 0 — «выцвел». Вот же невезение, правда? Краска с номера слазит буквально на глазах!





Напомним, что делать, если номера выцветают прежде, чем закончится расчетный срок службы, составляющий пять лет. В этом случае нужно обратиться в Полиграфический центр МВД по адресу: Минск, ул. Грушевская, 7в. Номера заменят, причем если серия действительно числится как бракованная (такое случалось), то сделают это бесплатно. Заодно и разобраться бы с тем, какого формата должен быть номер, сколько там букв, а сколько цифр.

Однако владелец Tesla менять регистрационные знаки не спешит. За последний месяц наш читатель видел эту машину трижды: в основном в центре города или в Заводском районе.

— Новый стандарт номеров или их плохое качество, — приходит к выводу собеседник. — Между прочим, водитель очень резкий парень. Перестроения через три полосы после выезда с паркинга без поворотников в потоке — это сильно.

Он также добавил, что передний номер у этого автомобиля тоже начинает как-то странно «выцветать».

— Мне, как водителю с 12-летним стажем, не понятны мотивы человека и его поведение на дороге. Мало того что в открытую номера нечитаемы, так еще ездит как первогодка. Возможно, поэтому и нечитаемы, — предполагает наш читатель.

Как известно, пункт 10.3 Правил дорожного движения гласит: «Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве с загрязнениями (наслоениями), не позволяющими видеть информацию на регистрационном знаке (временном номерном знаке) с расстояния 40 метров и менее».

Ответственность за управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным или иным образом измененным регистрационным знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного знака влечет ответственность по ч. 6 ст. 18.11 КоАП. Наказание — штраф в размере от 10 до 20 базовых величин (от 290 до 580 рублей).

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