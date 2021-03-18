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В телеге сегодня. «Пожалуй, это даже покруче, чем ОМОНовец, просящий защиты от бумажного стаканчика»
18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В одной картинке и одной реплике.
«Пожалуй, это даже покруче, чем ОМОНовец в полном обмундировании, просящий защиты от бумажного стаканчика», – комментирует новость телеграм-канал ЪЪ.
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В телеге сегодня. «Пожалуй, это даже покруче, чем ОМОНовец, просящий защиты от бумажного стаканчика»
В одной картинке и одной реплике.
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