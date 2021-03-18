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Лукашенко: «Жить нам спокойно не дадут»

18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В четверг белорусский правитель провел совещание по «совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка».

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко напомнил, что полтора месяца назад уже обсуждались вопросы соответствия законодательства сложившейся обстановке и то, насколько оно эффективно позволяет реагировать на современные вызовы:

– Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям – уголовного, трудового и иного законодательства.

Речь не должна идти только о закручивании, завинчивании гаек. Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то, как мы работали над другими кодексами, к примеру, должны быть и послабления.

Как отмечает правительственное агентство, требование правителя «остается неизменным: законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы».

– Жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования, – заявил Лукашенко, сообщает Пул первого.

 
 
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В четверг белорусский правитель провел совещание по «совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны...
 
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