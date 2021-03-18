Казакевич: «Это будет самая интересная избирательная кампания в местные советы в истории Беларуси»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог комментирует поведение белорусского правителя в эти дни и прогнозирует на будущее.





— Действия Лукашенко в последнее время — встречи на предприятиях, участие в Лыжне — это такая игра на публику и попытка успокоить своих сторонников. Они ведь ожидали от сильного президента, что порядок будет наведен быстро, но все бесконечно затянулось, — полагает директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.

В эфире Еврорадио политолог объяснил, почему победа оказалась для властей недосягаемой.

— Сейчас даже в высказываниях провластных аналитиков и силовиков можно услышать то, что «нас ожидает тяжелый год с новыми политические вызовами, связанными с протестами, референдумом, местными выборами», — рассуждает он. — То есть, ситуацию никак не назовешь стабилизированной. Наоборот, все переходит в какую-то другую форму.

Отсюда и демонстрация, игра на публику с целью убедить и себя, и других. Но до победы им еще очень далеко. Мы не можем сказать, что за последние месяцы хотя бы немного выросла популярность Лукашенко или доверие к нему.

Среди факторов, которые неблагоприятно влияют на положение и имидж власти, Андрей Казакевич называет не только кризис в отношениях с Западом, но и отношения с восточными соседями:

— Сейчас существует не только кризис отношений с Западом, но достаточно неопределенные отношения с Украиной, все-таки проблемные отношения с Россией. Ведь однозначной поддержки, даже финансовой, нет. Если сравнить, например, с 2011 годом, когда Россия запускала свой проект Евразийской интеграции, или с 1996-97, когда был запуск Союзного государства, и когда Россия готова была инвестировать в Беларусь огромные суммы. Сейчас все значительно сложнее.

Внутри самого белорусского обществе все тоже совершенно не так, как было раньше. Все хорошо знают, что Лукашенко не имеет поддержку большинства, даже близко. У него очень сильный антирейтинг, многие не считают его президентом и, соответственно, ставят вопрос о его легитимности, что выливается в разные формы протеста.

В нынешних условиях, по мнению эксперта, может стать показательной кампания по выборам в местные советы.

— Эти выборы будут проходить по старым правилам, но в новых условиях. Боюсь, что такими спокойными, как до этого бывали местные выборы, предстоящие не будут.

Очевидно то, что мы можем получить большую мобилизацию людей, которые примут участие в этих выборах, чтобы сорвать сценарий властей. И мне сложно представить, каким образом, допустим, в Минске провластные кандидаты, например, от той же «Белой Руси», смогут получить большинство голосов.

Это абсолютно нереально, даже если проводить какие-то умеренные фальсификации и оказывать некое давление на избирательный процесс. А в том, случае, если все снова будет происходить настолько бесцеремонно, как было на выборах 2020 года, то это вообще большой риск, который может вызвать абсолютно непредсказуемую ситуацию.

Но я не исключаю и вариант массового бойкота и неучастия в этих выборах. В любом случае, это будет самая интересная избирательная кампания в местные советы в истории Беларуси, — прогнозирует директор «Политической сферы».