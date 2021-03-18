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Свадьба дня: «Эти 10 минут впервые за три месяца дали возможность почувствовать себя счастливой»

18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне в СИЗО-7 Бреста состоялась церемония бракосочетания политзаключенного Святослава Герасимука и его невесты Татьяны. Пара вместе уже 5 лет.

Свадьба дня: «Эти 10 минут впервые за три месяца дали возможность почувствовать себя счастливой»

Все фото из Instagram Татьяны

Как сообщает лишенная регистрации Вясна, 22 декабря молодого человека задержали по ст. 293 ч.2. и поместили в СИЗО.

Таня с радостью рассказала правозащитникам, каково это – стать супругой политзаключенного.

– Это лишь временные трудности, которые нужно преодолеть. Главное не сдаваться и продолжать идти вперед. Ведь за свое счастье нужно бороться.

В январе в одном из своих писем Святослав сделал Тане предложение. Они долго не могли определиться, где расписаться, – в СИЗО, или уже после суда, в колонии. В итоге пара поняла, что больше ждать они не могут и хотят заключить брак сейчас.

– Мы не виделись 3 месяца, поэтому этот день для меня был более, чем особенный. Все это время я видела Святослава лишь во снах. До последнего момента не могла поверить, что вот-вот я с ним встречусь вживую.

Сначала Татьяну вместе с работницей ЗАГСа привели в маленькую комнату, стены которой были увешаны иконами. Таня очень волновалась, и женщина, проводившая церемонию, всячески ее успокаивала. Сказала, что постарается дать возможность побыть паре вместе подольше, насколько это будет возможным.

Свадьба дня: «Эти 10 минут впервые за три месяца дали возможность почувствовать себя счастливой»

Жених и невеста все это время стояли, держась за руки. Им разрешили обменяться кольцами, объявили мужем и женой. Завершилась церемония в СИЗО поцелуем:

– Перед тем, как его увели, мы ещё раз смогли обнять друг друга. Весь процесс занял минут 10. Но эти 10 минут впервые за 3 месяца дали мне возможность почувствовать себя счастливой»

 
Теги: Брест
 
 
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Накануне в СИЗО-7 Бреста состоялась церемония бракосочетания политзаключенного Святослава Герасимука и его невесты Татьяны.
 
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