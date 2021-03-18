Свадьба дня: «Эти 10 минут впервые за три месяца дали возможность почувствовать себя счастливой»

Источник материала: Салiдарнасць

Накануне в СИЗО-7 Бреста состоялась церемония бракосочетания политзаключенного Святослава Герасимука и его невесты Татьяны. Пара вместе уже 5 лет.





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Как сообщает лишенная регистрации Вясна , 22 декабря молодого человека задержали по ст. 293 ч.2. и поместили в СИЗО.

Таня с радостью рассказала правозащитникам, каково это – стать супругой политзаключенного.

– Это лишь временные трудности, которые нужно преодолеть. Главное не сдаваться и продолжать идти вперед. Ведь за свое счастье нужно бороться.

В январе в одном из своих писем Святослав сделал Тане предложение. Они долго не могли определиться, где расписаться, – в СИЗО, или уже после суда, в колонии. В итоге пара поняла, что больше ждать они не могут и хотят заключить брак сейчас.

– Мы не виделись 3 месяца, поэтому этот день для меня был более, чем особенный. Все это время я видела Святослава лишь во снах. До последнего момента не могла поверить, что вот-вот я с ним встречусь вживую.

Сначала Татьяну вместе с работницей ЗАГСа привели в маленькую комнату, стены которой были увешаны иконами. Таня очень волновалась, и женщина, проводившая церемонию, всячески ее успокаивала. Сказала, что постарается дать возможность побыть паре вместе подольше, насколько это будет возможным.





Жених и невеста все это время стояли, держась за руки. Им разрешили обменяться кольцами, объявили мужем и женой. Завершилась церемония в СИЗО поцелуем:

– Перед тем, как его увели, мы ещё раз смогли обнять друг друга. Весь процесс занял минут 10. Но эти 10 минут впервые за 3 месяца дали мне возможность почувствовать себя счастливой»