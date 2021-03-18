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БелаПАН

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске растет число убыточных организаций В январе 2021 убыточными были 454 организации столицы, тогда как год назад их было 356.

В январе 2021 убыточными были 454 организации столицы, тогда как год назад — в январе 2020 года — их было 356. Пророст составил 27,5%. А удельный вес таких организаций увеличился с 25,4% до 32,4%.При этом чистая прибыль организаций Минска выросла почти на 25% и составила на 1 февраля 390 миллионов рублей.Также сообщается, что выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска в текущих ценах составила около 7 миллиардов 220 миллионов рублей (+19,1%). Но существенно выросла и себестоимость реализованной продукции — на 18,9% до почти 5 миллиардов 630 миллионов рублей.Напомним, чтобы не допустить резкого роста цен, правительство Беларуси приняло решение о практически заморозке цен на социально-значимые товары и ряд лекарства. Кроме того, Минздрав запретил частным медцентрам повышать цены на свои услуги более чем на 5% в год.