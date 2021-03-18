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В Минске растет число убыточных организаций

18.03.2021 11:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске растет число убыточных организаций
Иллюстративное фото
Часть кафе и ресторанов Минска вынуждены были закрыться или сменить владельцев/ rossaprimavera.ru
Почти каждая третья организация столицы работает в убыток, сообщает БелаПАН со сслыкой на данные главного статистического управления Минска.

В январе 2021 убыточными были 454 организации столицы, тогда как год назад — в январе 2020 года — их было 356. Пророст составил 27,5%. А удельный вес таких организаций увеличился с 25,4% до 32,4%.

При этом чистая прибыль организаций Минска выросла почти на 25% и составила на 1 февраля 390 миллионов рублей.

Также сообщается, что выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска в текущих ценах составила около 7 миллиардов 220 миллионов рублей (+19,1%). Но существенно выросла и себестоимость реализованной продукции — на 18,9% до почти 5 миллиардов 630 миллионов рублей.

Напомним, чтобы не допустить резкого роста цен, правительство Беларуси приняло решение о практически заморозке цен на социально-значимые товары и ряд лекарства. Кроме того, Минздрав запретил частным медцентрам повышать цены на свои услуги более чем на 5% в год.
 
Теги: Минск
 
 
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В январе 2021 убыточными были 454 организации столицы, тогда как год назад их было 356.
 
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